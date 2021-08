"Bitonto Città dei festival", 38 eventi dal 3 settembre al 3 ottobre

Trentotto eventi per 12 diversi festival, dal 3 settembre al 3 ottobre. Sono i numeri di “Bitonto Città dei festival”, progetto culturale e musicale che vedrà anche iniziative di supporto a “Io sono mia” contro la violenza sulle donne e per la parità di genere.

Frutto di un’idea dell’assessorato alle Politiche culturali e realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il progetto coinvolgerà quattro diverse location: il teatro Traetta, Villa Sylos, il chiostro del Seminario vescovile e la masseria Lama Balice. L’obiettivo è soddisfare i gusti musicali più variegati: dall’ormai storico jazz festival al blues, dalla lirica alle performance di deejay, dalla musica folkloristica a quella d’autore, e poi ancora poesia e teatro (sia per gli adulti che per i più piccoli).

Ieri è stato presentato il cartellone. Nell’intervento introduttivo il sindaco Michele Abbaticchio ha definito l’evento come un positivo segnale di ripartenza che consentirà ai bitontini di ritrovarsi grazie alla “cultura dei festival”, andando a sostenere il settore dello spettacolo, forse il più colpito dalla pandemia e il meno supportato dallo Stato.

Rino Mangini, assessore alle Politiche culturali della nostra città, ha sottolineato la forte volontà dell’amministrazione comunale di sostenere l’iniziativa, iniziando fin dal mese di febbraio a cercare di capire come concentrare in un unico mese 38 eventi così eterogenei, sfruttando la crisi per ripartire. Mangini ha poi motivato le scelte legate a “Città dei festival”, illustrando come il privato sia quasi “scomparso” a causa del covid, obbligando il Comune a farsi carico di tutti i costi dell’evento (rispetto ai cofinanziamenti degli anni precedenti) e selezionando i 12 festival attraverso criteri oggettivi. Importante è stata anche la selezione dei luoghi designati, sottolineando come, in caso di eventi sulle piazze storiche, si sarebbero dovute chiudere (secondo la normativa) tutte le attività adiacenti.

Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, che permetterà ai Comuni del territorio di fare rete creando un percorso condiviso e unitario, mettendo insieme 12 diverse realtà che ridaranno dignità agli artisti dopo questo periodo di crisi per il settore.

Emanuele Dimundo, presidente dell’associazione InJazz e portavoce di tutti i colleghi coinvolti nell’iniziativa, ha infine sottolineato come il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento sia trainante per il territorio, e meriti di essere sostenuto per proseguire e progredire. «È necessario fare più attenzione a queste realtà – ha detto – cercando di ottimizzare le risorse a disposizione e supportando iniziative come “Città dei festival”, lodevoli a prescindere dal colore politico».