Nuovo direttore alla Galleria Devanna: è Claudia Calabria

Cambio alla guida della Galleria nazionale della Puglia: al posto di Nuccia Barbone arriva l’architetto Claudia Calabria. La nomina, a seguito di interpello, è stata ufficializzata dal direttore regionale Musei Puglia, Luca Mercuri, in una nota.

Funzionaria architetto presso la Direzione Regionale Musei Basilicata a partire dal 2018, Calabria ha svolto incarichi di progettazione, direzione lavori e rup legati ad interventi di riqualificazione dei siti afferenti alla DRM Basilicata, in particolare per le sedi dei musei della costa jonica lucana, Museo e Parco Archeologico di Metaponto e Museo Archeologico della Siritide - Parco Archeologico di Herakleia, nonché per il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri e Parco Archeologico di Grumentum.

Il curriculum

Laureata in Architettura al Politecnico di Bari nel 2011, Claudia Calabria consegue il titolo di dottore di ricerca nel 2015 con una tesi incentrata sugli aspetti storico-costruttivi della particolare tipologia della volta polinervata del tardo-gotico portoghese.

Parallelamente alla spinta data dall’interesse per le attività di management culturale all’interno del Ministero della Cultura, si specializza nel 2020 conseguendo un master di II livello in Culture and Heritage Management con un project work dal titolo “Valorizzazione e gestione dei parchi archeologici non inseriti in itinerari turistici consolidati. I casi dei parchi archeologici di Grumentum ed Herakleia”.