Slitta a domani il via di "Ti fiabo e ti racconto"

TI FIABO E TI RACCONTO

Festival di Teatro Ragazzi

rinviata a domani 9 settembre per lutto cittadino la partenza

del festival di teatro ragazzi . Il programma della prima giornata

Partenza rinviata a domani, 9 settembre, per “Ti fiabo e ti racconto”. Per lutto cittadino gli eventi in programma oggi sono stati rinviati a nuova data.

Da domani andrà in scena, nella bellissima cornice di Villa Sylos-La Cittadella del Bambino, il festival di teatro per ragazzi organizzato da Teatrermitage con il sostegno del Comune di Bitonto e la collaborazione de La Valigia dei Libri e Libreria Hamelin.

Il programma della giornata si aprirà come previsto alle 17 con il grande laboratorio Insalata di favole - Omaggio a Rodari proposto da La Valigia dei Libri di Carmelo Bacco e dalla Libreria Hamelin di Gianna Lomangino e condotto dalle insegnanti della primaria di Bitonto: Loredana Matera, Milena Saracino, Tina de Damiani, Angela Scolamacchia, Rita Mele, Marta de Bari, Mariangela Memoli, Luciana Bonasia, Francesca Ungaro, Angela Liso, Cinzia Maffei, Dominga Sblendorio, Cinzia Pastoressa, Mariangela Ruggiero, Floriana Piscopo.

Oltre cento bambini di diverse età, suddivisi in gruppi e guidati dalle maestre-lettrici, giocheranno con le favole della tradizione e con i loro personaggi rimescolando e reinventando le storie in uno spazio di libertà espressiva e creazione fantastica… alla maniera di Rodari.

Cinque saranno i laboratori proposti – Giochiamo con… Cappuccetto Rosso, Ti amo G, Il cielo è… di uno e sette e centomila, C’era una (s)volta… Libera la fantasia!, Un mondo alla rovescia – per un grande e collettivo inno alla fantasia.

A seguire, alle 20, andrà in scena un classico della letteratura per l’infanzia, La storia di Hansel e Gretel proposto dal Tatro Crest con la drammaturgia di Katia Scarimbolo, interpretato da Catia Caramia, Paolo Gubello, Giuseppe Marzio, Maria Pascale e con la regia di Michelangelo Campanale.

C’era una volta in un bosco, un rudere con i suoi quattro forni abitato da una donna bellissima che, con i suoi dolci magici catturava quanti, perdendosi nel bosco, arrivavano nei pressi della sua casa. E’ questa l’origine della fiaba di Hansel e Gretel, i due fratellini che abbandonati dai genitori incontreranno la bellissima donna la quale in verità è una strega “mangiabambini”.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Gli organizzatori sono al lavoro e presto saranno comunicate le nuove date di recupero degli spettacoli rimandati.

Informazioni disponibili sul sito www.tifiaboetiracconto.it o al numero 340 8643487.