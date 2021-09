Premio Michele Cea, i vincitori

A vincere la sesta edizione del Premio Michele Cea, rivolto a giovani artisti emergenti italiani e stranieri e istituito dalla Fondazione Michele Cea, è Marco Corridoni, 30 anni, originario di San Severino Marche (Macerata) con l’opera di pittura intitolata “Soliloquio”, pastello su tavola, chiodi e filo, “per aver messo in luce i dissidi interiori della società contemporanea”.

L’artista ha conquistato il primo posto aggiudicandosi una somma di 2mila euro, una scultura in vetro realizzata dall’artista Germano Caiano tratta dall'opera n° 50 "La Scala" di Michele Cea; una mostra personale o collettiva; la pubblicazione sul mensile Arte (Cairo Editore) del mese di ottobre 2021 e la segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2022 (CAM 58 – Editoriale Giorgio Mondadori).



Secondo premio per Mehrnoosh Roshanaei, 33 anni, nata a Teheran e residente a Bologna, con l’opera opera di video arte intitolata “The Last Song”; terzo premio per Claudia Zanaga, 28 anni, nata a Padova e residente a Carrara, con la scultura intitolata “Capovolta”. Per loro un premio di mille e 500 euro, oltre alla segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2022 (CAM 58 – Editoriale Giorgio Mondadori).



I tre artisti sono stati premiati l'11 settembre, durante la serata inaugurale di Con la luce negli occhi, la manifestazione dedicata all’arte e ai giovani artisti emergenti, in scena a Milano fino al 19 settembre nello Spazio “Ex Fornace”, Alzaia Naviglio Pavese, 16.

A fare da testimonial durate la serata inaugurale l’attrice Margot Sikabonyi, volto noto della serie televisiva Un medico in famiglia.

La kermesse, in cui si incontrano arti figurative, letteratura, fotografia e poesia, è organizzata dalla Fondazione Michele Cea, con il patrocinio di Comune di Milano – Municipio 6, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Liceo Artistico di Brera, Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, Associazione Regionale Pugliesi, Casa delle Artiste, PRS Puglia, GAL, Comune di Bitonto, Comune di Binetto, Comune di Giovinazzo, Comune di Grumo Appula, Comune di Modugno, Comune di Palo, Comune di Terlizzi, e il sostegno di Fondazione Cariplo, BCC Carate Brianza, WellSee, World Art, Anteprima design, MAIESTVS Mindmade.



Al contest di quest’anno hanno partecipato ben 185 artisti italiani e stranieri, sottoponendo alla giuria opere di pittura, grafica, scultura, fotografia e video arte. Un risultato che premia l’impegno della Fondazione Michele Cea, istituita in memoria dell’artista originario di Giovinazzo, scomparso a soli 27 anni.