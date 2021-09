"Anna Anna Anna... 10 volte Anna", laboratorio con Antonio Catalano e Irene Lorenzini

Domani, dalle 16.30 alle 18.30, nel Chiostro San Domenico, la Libreria Hamelin e il Progetto Polibris Digital Library ospiteranno Antonio Catalano, straordinario artista e poeta, e la scrittrice Irene Lorenzini, autori dell'albo illustrato "Anna Anna Anna... 10 volte Anna" pubblicato da Secop Edizioni. Insieme ai bambini che parteciperanno, daranno vita ad un laboratorio artistico poetico – dal titolo “Chiudi gli occhi ed inizia a guardare” – ispirato al libro, per un’esperienza di sogni, suggestioni e di meraviglia da non perdere.

IL LABORATORIO

Anna è un esploratrice dell’anima, come la definisce il poeta Antonio Catalano e pertanto una “viaggiatrice”. Anna viaggia con il pensiero, attraverso i ricordi, attraverso le stagioni che le sfiorano la pelle. Anna è una bambina curiosa e attenta, come tutti i bambini, e riesce a cogliere ciò che gli adulti non sono più in grado di vedere con i loro occhi: le piccole cose di ogni giorno. Ecco che attraverso la lettura, attraverso un gioco immaginario, Anna attraversa tutti i mesi dell’anno, tutte le stagioni, semplicemente chiudendo gli occhi e iniziando a guardare.

Il laboratorio, attraverso l’uso di cartoline e la lettura di brani del libro, vuol raccontare un viaggio immaginario personale delle bambine e dei bambini che parteciperanno.

Verranno quindi distribuite cartoline bianche, che serviranno per raccontare attraverso il segno e il disegno il proprio viaggio. Le cartoline diventeranno poi una “mappa”, un sentiero che porta “altrove”. La lettura farà da filo conduttore del viaggio. Le cartoline disegnate saranno quindi disposte in terra, in attesa di quello che poi sarà il “rito finale”. Ogni cartolina, corredata di mittente e indirizzo, sarà spedita. Verrà quindi raggiunto uno sportello postale intonando insieme in corteo il “cantico del seme” e saranno spedite al destinatario.

La partecipazione al laboratorio prevede l'acquisto del libro. Età consigliata: dai 6 anni in su. Materiali: astuccio personale con i colori.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 080 3740636 o tramite Msg privato sulla pagina facebook "Libreria Hamelin"

Agli adulti accompagnatori sarà richiesta l'esibizione del green pass.

IL LIBRO

Una bambina capace di sentire la vita, le cose, il passare delle stagioni come fanno i poeti. Con lo sguardo capovolto. In un silenzio pieno di parole che dialogano con la natura. Giocano con il sole, le nuvole, il vento, la pioggia, le foglie. Nell’eterno scenario della fantasia dove ogni esperienza è vera e possibile. Dove il cuore è sempre innamorato di tutto. Di ogni singola, piccola grande cosa. Di un petalo come di un filo d’erba.

Un libro per ritornare piccoli con occhi grandi (Raffaella Leone).

GLI AUTORI

IRENE LORENZINI è nata a Firenze. Vive in un piccolo paese di provincia, dove è mamma e insegnante di scuola dell’infanzia. Trae spunto per scrivere filastrocche e rime dagli occhi dei bambini che sanno illuminarsi e riempirsi di stupore. “Anna Anna Anna…10 volte Anna” è una storia nata dagli occhi della sua bambina e dall’incontro con un mago, Antonio Catalano.

ANTONIO CATALANO (Potenza, 1950) è un personaggio poliedrico: attore, pittore, regista, artigiano e scrittore. Fondamentale nel suo percorso di ricerca la creazione del teatro “Magopovero”, che ha fatto la storia del teatro italiano ed internazionale; le esperienze con personalità del calibro di Grotowski e Leo De Berardinis; gli anni del Collettivo Teatrale Gramsci, l’impegno civile e le esperienze con i carcerati e i malati mentali; la nascita della “Casa degli Alfieri” da lui fondata ad Asti, dove vive. Nel 1999 nasce il suo grande percorso d’arte interattivo, Universi sensibili, con il debutto dell’installazione Armadi sensibili alla Biennale di Venezia. Gli "universi sensibili" sono un cantiere sempre aperto, sempre influenzati dal fascino e dalle suggestioni di un luogo e di un momento: l’unico requisito per poterli visitare è la capacità di meravigliarsi. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Universi con gli occhi chiusi, Facce (Kellerman), Universi sensibili, diario di viaggi negli universi sensibili (Titivillus), Diario di una cicala, Diario di un coccodrillo (La Bibbia dei Semplici), Museo delle foglie cadute, Bestiario Immaginato (Arte- bambini).