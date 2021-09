"Shakespeare in Italia", stasera il documentario in largo Teatro

In occasione della settimana shakesperiana che si terrà a Bitonto dal 24 settembre al 3 ottobre, questa sera la Libreria del Teatro propone la visione del documentario "Shakespeare in Italia", che sarà proiettato alle 21 nello spazio esterno antistante la libreria, in largo Teatro 6.

Perché William Shakespeare sapeva così tanto del nostro Paese? E perché ha messo così tanto dell’Italia nelle sue opere? Delle 37 opere teatrali che ci ha lasciato, più di un quarto è in qualche modo legato all’Italia. C’è chi sostiene che Shakespeare abbia compiuto un viaggio reale nella penisola, e c’è persino chi si spinge ad attribuirgli origini italiane. Ma gli studiosi più autorevoli sostengono che William Shakespeare abbia semplicemente immaginato il bel Paese a distanza, raccontandolo nelle sue opere. Un suggestivo viaggio in questa Italia shakespeariana, tra Venezia, Verona, Padova e Mantova.

Ingresso libero e gratuito secondo le norme vigenti anti Covid, fino ad esaurimento posti.