Al via le lezioni di recitazione dell’Artist Academy a Bitonto

L’Artist Academy, associazione teatrale con sedi in tutta Italia, ha ora una filiale anche a Bitonto. L’accademia di recitazione rilascia un diploma nazionale, una delle poche a livello regionale e l’unica in ambito cittadino.

I corsi prevedono lezioni di recitazione teatrale e cinematografica (a partire da un livello base sino ad un livello alto), movimento scenico, canto e dizione. L’obiettivo è la formazione dell’artista in ambito sia teatrale sia cinematografico, attraverso esercizi volti all’acquisizione di competenze e prove sul campo (spettacoli teatrali ed eventi affini).

Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 20, alle Officine Culturali in largo Gramsci a Bitonto. L’età prevista è dai 12 anni in su, fino ai corsi per adulti. Al termine del corso triennale si potrà conseguire il diploma nazionale CSEN.

Responsabile del corso è Emanuele Porzia, attore e maestro di recitazione bitontino, diplomato all’Artist Academy,.

Il corso sarà presentato sabato 9 ottobre in una conferenza stampa in largo Gramsci, alle 18.

Emanuele Porzia nasce a Bitonto nel 2001 e inizia già giovanissimo a recitare. Dopo la maturità classica al liceo Carmine Sylos si iscrive all’Università Aldo Moro di Bari, dove studia Lettere, Arti e Spettacolo. Esordisce nel 2016 con la compagnia Fatti d’Arte, per poi iniziare a recitare con l’Associazione Compagnia Urbana del regista romano Marco Grossi, dove matura le prime esperienze alla regia e aiuto regia in ambito teatrale e cinematografico, partecipando a diversi spettacoli teatrali e cortometraggi e ricoprendo diversi ruoli, da protagonista e non. Si diploma all’Artist Academy a giugno 2020, acquisendo il titolo di “maestro di recitazione”. Durante lo scorso anno ha già tenuto un corso di recitazione con l’Associazione Compagnia Urbana.

Per info e prenotazioni: porziaemanuele01@gmail.com - 392 2302757.