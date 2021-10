Riflessioni sulla "Città spezzata" alla Cittadella del Bambino

È stata una bella Festa dei Lettori, quella di lunedì pomeriggio alla Cittadella del Bambino, organizzata dal Presidio del Libro di Bitonto "Nietta Verriello" con la Libreria Hamelin

Per il pubblico le premesse erano ottime: temperatura mite, luogo rilassante immerso nel verde, la certezza di ascoltare rifessioni interessanti. E Leonardo Palmisano non ha deluso le aspettative, tenendo alto il livello di coinvolgimento, raccogliendo gli input di Francesco Brandi che ha sapientemente messo in evidenza le peculiarità dello storytelling.

"La città spezzata" (edizioni Fandango) è una lettera d'amore e rabbia a Bari, la città del cuore di Palmisano. Nonostante spesso la politica locale e territoriale non sia stata all'altezza delle aspirazioni della comunità, Bari continua ad ambire al posto di prestigio che le spetterebbe nel Meridione. Peccato che le amministrazioni comunali si ostinino a proporre modelli che non appartengono all'anima barese. Fatti e persone, luoghi, trasporti, presídi: di questo si nutre una città. La lettura del libro di Palmisano dovrebbe stimolare il dibattito tra cittadini e istituzioni alla ricerca di un modello di sviluppo condiviso per ogni singola città che desideri raccogliere la sfida del futuro prossimo.

Leonardo Palmisano (Bari, 1974) è dirigente d’impresa, scrittore e autore d’inchieste. Presiede la società cooperativa Radici Future Produzioni, è direttore artistico di LegalItria ed è membro del Gruppo Legalità della Direzione Nazionale di LegaCoop. Analista di sistemi criminali e migrazioni, è coordinatore di progetti antimafia istituzionali. Premio Livatino contro le mafie e Colomba d’oro per la Pace. Per Fandango Libri ha pubblicato con Yvan Sagnet Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento (2015), Mafia Caporale (2017), Ascia nera. La brutale intelligenza della mafia nigeriana (2019). Sempre per Fandango Libri ha esordito con la serie di gialli sul “bandito Mazzacani”: Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani (2018), Nessuno uccide la morte. Mazzacani sulle tracce di Colucci (2019) e Chi troppo vuole. Mazzacani trova la sua vendetta (2020).