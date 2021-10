Gianni De Iuliis a Bitonto con il suo "Fenomenologia della canzonetta"

Questa sera alle 20, nel Salotto letterario "Centro studi Degennaro" (in largo Teatro 7), per Viaggi Letterari nel Borgo, Gianni De Iuliis presenterà il suo ultimo libro "Fenomenologia della canzonetta. Usi e abusi della parola", interessante e curioso excursus nel mondo della canzone italiana e non solo.

Canzoni tristi, nostalgiche, allegre, sincopate, impegnate, leggere, "da discoteca"… Perché una stessa canzone piace a tante persone così diverse tra loro per formazione culturale, estrazione sociale, interesse, età? Forse esiste un “dio discografico” bizzarro che determina inspiegabilmente il destino di una canzone? Sono alcuni degli interrogativi affrontati nelle pagine di questo gradevole libro.