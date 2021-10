"Mente, cuore, mani", il libro che racconta papa Francesco ai più piccoli

Presentazione in anteprima per la Puglia, a Bitonto, del libro "Mente, cuore, mani - Come apprendere alla scuola della vita con Papa Francesco" (Funtasy Editrice), organizzata dalla Libreria Hamelin.

L’appuntamento è per domani alle 17.30 alla Fondazione Opera Santi Medici.

Sarà presente l'autore Roberto Alborghetti, in dialogo con la docente Anna Maria Cutrone.

L'invito è rivolto in particolare a docenti, educatori e catechisti. Il volume infatti è ideale come strumento di lettura e narrativa, per gli studi sociali, per la cittadinanza attiva, per le ore di religione, di lingua italiana e per le attività grafico espressive.

I posti sono limitati e si accede con green pass

Il libro

Particolarmente adatto per parrocchie e oratori come testo per animare la catechesi, è il primo “librattivo” che racconta papa Francesco a bambini e ragazzi. È una straordinaria e attesa novità editoriale che, firmata da Roberto Alborghetti, definisce una modalità innovativa di linguaggio unendo biografia, testo narrativo, saggio e guida didattica.

L’autore

Roberto Alborghetti è giornalista professionista e scrittore. Ha già pubblicato sei libri su papa Francesco: Francesco (2013, 2015, 2017, Velar), Quando il giorno era una freccia (2014, Agesc), Nessuno resti indietro (2016, Velar), Come chicchi in una spiga di grano (2016, Velar), La misericordia all’improvviso (2017, Velar), A tavola con papa Francesco (2018, Mondadori).

Ha lavorato nel gruppo Sesaab-L’Eco di Bergamo, dove si è occupato di attività editoriali per la scuola ed i giovani, ricoprendo anche il ruolo di inviato. E’ autore di una settantina tra saggi, biografie, testi narrativi, libri per i giovanissimi. Blogger, formatore, autore di documentari televisivi e street photographer, si occupa di editoria “educational”.

È coordinatore editoriale di Funtasy Editrice, per la quale ha pubblicato i best seller “Social o dissocial?”, “Italiani o It-alieni” e l’innovativa serie degli “AlbumOne / Storie giallorossoblu”.

Come autore e formatore ha finora incontrato oltre 40mila tra studenti e docenti nell’ambito di progetti lettura, comunicazione, media education, sicurezza del web e legalità.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti giornalistici, tra cui l’European Award for Environmental Reporting (il cosiddetto “Pulitzer europeo” per l’informazione sull’ambiente).

Ha creato “LaceR/Azioni”, progetto-ricerca internazionale sull’osservazione della realtà urbana percepita nei cromatismi dei “segni di strada”, con mostre, eventi e workshops in Italia e all’estero.