"Strana vita, la mia", Romano Prodi a Bitonto per la presentazione del suo libro

È programmata per le 19 di domani, al teatro Traetta, la presentazione dell’ultimo libro del professor Romano Prodi, "Strana vita, la mia" (pubblicato da Solferino).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Michele Abbaticchio, dialogherà con l'autore il professor Sabino Paparella.

L’accesso all’evento, gratuito e senza obbligo d’acquisto del libro, sarà consentito agli spettatori in possesso di green pass che si sono precedentemente prenotati alla mail info@libreriadelteatro.it.

L’autore

Romano Prodi, professore di Economia e Politica industriale all’Università di Bologna, vanta un curriculum di tutto rispetto: due volte presidente del Consiglio (1996-1998; 2006-2008) e presidente della Commissione europea (1999-2004), ha diretto il gruppo di lavoro ONU-Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Missione incompiuta. Intervista su politica e democrazia” (Laterza 2015) e “Il piano inclinato. Crescita senza uguaglianza” (Il Mulino 2017).

Il libro

Romano Prodi si racconta attraverso una serie di racconti inediti con Marco Ascione (giornalista del “Corriere della Sera”), che scrive «C’è, nella storia di Romano Prodi, un tutt’uno che si mescola, in modo più marcato in confronto ad altri politici. Un processo al quale lui stesso contribuisce quando alterna i registri e pesca dai diversi spartiti del proprio vissuto. Così è diventato popolare anche tra chi non è esattamente un suo fan. Non perché sia banalmente buono o per la risata larga e all’apparenza paciosa: non sbagliava Edmondo Berselli quando scriveva che gronda bonomia da tutti gli artigli. Ma perché lo spessore intellettuale si sposa con un tratto genuino, frutto anche di un solido ancoraggio alla sua terra».

"Strana vita, la mia" è una storia personale che attraversa quella d’Italia e d’Europa, diventando analisi (e forse anche critica) di una democrazia fragile che dev’essere monito per il prossimo futuro.