Presentata a Bitonto Pugliautentica, la guida che racconta la Puglia

Cinque itinerari per scoprire la nostra regione, contenuti nella nuova guida presentata da Pugliautentica: un libro di 220 pagine che racconta percorsi di viaggio per accedere alle porte più segrete della Puglia. Dagli eventi pasquali alle feste patronali, dai cammini dell'anima ai sapori e profumi della gastronomia e delle eccellenze vitivinicole: tutto ciò è stato presentato sabato lo scorso al teatro Traetta di Bitonto, alla presenza dell’assessore al marketing territoriale Rino Mangini e del presidente di Pugliautentica Gaetano Armenio.

Bitonto è tra i 16 comuni presenti nella guida col titolo di Capitale dell’olio d’oliva. A predominare sono racconti e fotografie del periodo pasquale, grazie alle tante processioni della Settimana Santa conosciute in tutta la Puglia e di grande attrazione per fedeli e turisti. Nel volume vengono presentati anche i nostri monumenti di valore storico e culturale come il Torrione angioino, la Cattedrale e la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”. In risalto anche la festa patronale dedicata all’Immacolata e quella dei Santi Medici, oltre ai tanti cammini che incrociano Bitonto, come la Via Francigena.

“Ci poniamo nel programma del turismo culturale – sono le parole pronunciate da Armenio, presidente di Pugliautentica – quindi un turismo legato alle nostre tradizioni e ai nostri racconti emozionali in forte crescita”.

Sul sito web di Pugliautentica – nome scelto perché il 70% delle ricerche su Google associa alla Puglia proprio l’aggettivo “autentica” – è presente anche una sezione di e-commerce per acquistare i prodotti tipici locali: per Bitonto naturalmente non possono mancare l’olio extravergine d’olive e la pasta.