Vittoria mancata per i ragazzi del Volta ai Comix Games, ma che esperienza!

Non hanno vinto la finalissima dei Comix Games ma il loro tautogramma – "Abbiamo aspettato abbastanza, adesso andiamo ad accaparrarci altre avventure ambiziose: abbracciamoci" – è stato sicuramente il più apprezzato, tanto da essere stato scelto come attacco del pezzo di Repubblica dedicato alla gara di chiusura della maratona linguistica, che si è svolta ieri al Salone del Libro di Torino. Una bella soddisfazione per i cinque ragazzi di IV A del tecnico industriale Volta De Gemmis di Bitonto.

Cinque cervelli in sintonia e tanto divertimento in questo team affiatato, abituato a giocare con le parole. Un esercizio divertente e creativo che ormai da un anno scandisce le giornate di Matteo De Chirico, Francesco Fusari e Giuseppe Toscano (bitontini) con Nicolò Pace di Palo del Colle e Michele Soranno di Bitetto.

A tifare per i suoi ragazzi, insieme alla dirigente scolastica Giovanna Palmulli, al Lingotto c’era la professoressa di lettere Isabella Visaggio. Nonostante il rammarico per la vittoria mancata, di questa esperienza restano l’entusiasmo e l’orgoglio di aver rappresentato Bitonto e la Puglia in una competizione nazionale di altissimo livello, unici rappresentanti di un istituto tecnico tra sei licei scientifici. Per la cronaca, il titolo di campioni nazionali è andato ad una scuola del sud: il liceo Urbani di San Giorgio a Cremano (Napoli).

La finale dei Comix Games, vissuta in presenza in un clima di vera festa, ha segnato il ritorno alla normalità tanto desiderata dopo due anni di dad, ed è una bella iniezione d’entusiasmo per i cinque campioni del Volta De Gemmis e per l’intera IV A, che li aspetta a braccia aperte per festeggiarli.