"Le torce di nonno Gino", venerdì la presentazione alla scuola Fornelli

Venerdì 22 ottobre alle 18, nell’aula magna della scuola primaria Fornelli, sarà presentato il libro "Le torce di nonno Gino", pubblicato da Edizioni Les Flaneurs. All’evento, a cura della Libreria Hamelin, parteciperanno l'autrice Marianna Carrara e l'illustratore Domenico Sicolo. Dialogherà con loro Gabriella Falcicchio, docente e ricercatrice dell’Università di Bari, dopo i saluti del dirigente scolastico dell'istituto, Carmelo D'Aucelli.

IL LIBRO

L’infanzia è un momento magico; uno scrigno di ricordi a cui tornare col pensiero ogni volta che ne sentiamo il bisogno. È così per la protagonista di questo racconto intimo e delicato, che rivive con la memoria gli anni in cui trascorreva giornate indimenticabili nell’abbraccio di nonno Gino e nonna Sofia, a imparare da loro, a giocare, a scoprire la bellezza del mondo, ma anche ad apprendere come vincere la paura del “buio” e dell’ignoto. Una storia commovente, che parla ai bambini di amore e di famiglia, ma anche di un argomento delicato come la perdita dei propri cari… che però in fondo non ci lasciano mai: siamo destinati a perdere ciò che amiamo, ma quell’amore ritornerà sempre sotto un’altra forma.

Si accede con green pass. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione (al numero 080 3740636 o con msg privato sulla pagina fb Libreria Hamelin).