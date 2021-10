Lino Patruno ai Dialoghi in Rete. Focus sul meridionalismo dei nostri tempi

Tornano i Dialoghi in Rete organizzati dal movimento cittadino Città Condivisa. L’appuntamento è per domani a Masseria Lama Balice, dalle 17 alle 18, per sessanta minuti con Lino Patruno. Il giornalista e scrittore barese, per tredici anni al timone della Gazzetta del Mezzogiorno ed ora direttore del Master in Giornalismo di Bari, proporrà una riflessione sul tema “Sud tra bellezze e note dolenti, quale meridionalismo per i nostri tempi?”. Interrogativo quanto mai necessario per leggere la realtà attuale e guardare alle prospettive di futuro della nostra terra.

Dopo l’intervento introduttivo dell’avvocato Giovanni Brindicci, coordinatore di Città Condivisa, dialogherà con Patruno il giornalista e saggista bitontino Marino Pagano.

L’evento sarà trasmesso in diretta facebook su cittacondivisaideeinrete.