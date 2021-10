Torna Monumenti Aperti, studenti-ciceroni protagonisti

Un viaggio meraviglioso fra 111 monumenti, 32 itinerari tematici, 9mila volontari, 107 associazioni, 200 scuole: sono i numeri della 25esima edizione di Monumenti Aperti, che torna in presenza dopo l’esperienza virtuale dell’anno scorso.

C’è anche Bitonto fra le 31 città che partecipano quest’anno alla manifestazione nazionale. Il via sabato 23 ottobre e poi, fino al 12 dicembre, un fitto programma di visite guidate alla scoperta e riscoperta di gioielli architettonici, siti archeologici e naturalistici d’Italia. Protagonisti, come sempre, gli studenti ciceroni, pronti a raccontare storia e curiosità di edifici storici, chiese e musei. A Bitonto Monumenti Aperti si terrà l’11 e il 12 dicembre.

Si torna alla normalità ma con alcune norme di sicurezza, come le prenotazioni obbligatorie per evitare assembramenti (www.monumentiaperti.com).

Confermata la presenza di Ferrara con focus sull’Orlando Furioso di Ariosto, poi Cantù e Como in Lombardia, Bitonto in Puglia, Santo Stefano Belbo in Piemonte, la prima ad aderire a Monumenti Aperti, che propone un’attività legata al suo figlio più illustre, Cesare Pavese.