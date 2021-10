Finale Comix Games, il racconto dei protagonisti

“Avventure ambiziose: abbracciamoci”: così abbiamo concluso la nostra corsa nella finale dei Comix Games al Salone del Libro di Torino. Nonostante l'amarezza per la sconfitta finale, ne siamo comunque usciti a testa alta.

Un mix di emozioni ci ha assalito sin da subito. Dopo aver varcato le porte del Lingotto, l’organizzatrice ci ha accolto con molto entusiasmo, alleggerendo l’ansia che ci assaliva.

Una rapida visita agli stand dei padiglioni del Salone del Libro, e subito al più interessante per noi: il padiglione Q3. In fila c’erano i nostri avversari, provenienti da ogni parte dello Stivale. Batterli non sarebbe stato facile: tutti licei.

Ma incoraggiati dalla nostra dirigente Palmulli e dalla professoressa Visaggio, abbiamo fatto il nostro ingresso nella sala azzurra, carichi di orgoglio e fieri di rappresentare il nostro istituto Volta De Gemmis e la Puglia, insieme ad un liceo scientifico di Brindisi.

La prima sfida: il tautogramma. Nei quindici minuti di tempo a disposizione, i nostri cervelli si sono “sincronizzati” elaborando una frase che ha strappato un forte applauso all’intero pubblico e ha convinto anche la giuria: “Abbiamo aspettato abbastanza,adesso andiamo ad accaparrarci altre avventure ambiziose: abbracciamoci”.

Forti della prima prova superata a pieni voti, abbiamo affrontato la tanto temuta sfida a sorpresa: l’acrostico. Con non poche difficoltà, l’abbiamo affrontato consapevoli di non aver dato il massimo.

Terza ed ultima prova è stato il rap di classe. Non abbiamo avuto l’opportunità di esibirci perché, per motivi di tempo, sono stati scelti solo tre sfidanti per ogni prova.

Rullo di tamburi… la premiazione.

Non siamo campioni nazionali dei Comix-Games, ma abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile, all’insegna del divertimento e della collaborazione. Una vera festa, una stimolante ripresa della normalità dopo due anni di pandemia. Questo è il nostro “anno che verrà”.