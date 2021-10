250 studenti in campo per Monumenti Aperti

Come anticipato da BitontoLive, la nostra città tornerà ad ospitare Monumenti Aperti, l’evento culturale che vede gli studenti in veste di ciceroni, per accompagnare i visitatori alla scoperta e riscoperta delle bellezze architettoniche e storiche.

Bitonto sarà l'unica città della Puglia a partecipare alla 25sima edizione della manifestazione nazionale. Saranno coinvolte sei scuole primarie e cinque secondarie, con 250 studenti, 50 docenti e 60 volontari. Bitonto chiuderà Monumenti Aperti sabato 11 e domenica 12 dicembre, con una puntatina a Palombaio. Il tema dell’edizione 2021 sarà “Scuola di Libertà".

“Con il vicesindaco Rino Mangini, l'assessora Angela Scolamacchia e Marina Salierno ringraziamo l'Accademia Vitale Giordano, la Cooperativa Re Artù, i dirigenti e gli insegnanti delle scuole per la preziosa collaborazione nell'organizzazione dell'evento”, scrive il sindaco Michele Abbaticchio sulla sua pagina facebook.