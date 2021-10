Ricordo di Franco Salamina, il poeta che amava Bitonto

A tre mesi dalla morte del poeta che amava Bitonto, il commosso ricordo degli amici ed estimatori di Franco Salamina, che amava disquisire di arte e letteratura seduto con gli amici Nicola Maselli e Cinzia Danieli e tanti altri ai tavolini dei locali di piazza Cavour, che paragonava a Montmartre di Parigi, incantando i bitontini che immaginavano Sartre e de Beauvoir ai caffè di Parigi.

Il Cenacolo dei Poeti diede l'annuncio della morte il 27 luglio scorso con queste parole: "Il poeta recitante Franco Salamina (San Fili/Rende/Cosenza 18 agosto 1946 - Cassano delle Murge/Bari 27 luglio2021), presidente onorario del Cenacolo dei Poeti, stamane ha spiccato il volo verso l'Olimpo della Poesia: le muse Calliope, Erato ed Euterpe sono scese a prenderlo dalla sua casa in Cassano Murge (Bari) all'alba, ed ora egli canta in cielo. I resti mortali stanno tornando al suo paese in Calabria ove giovedì 29 luglio si terranno i funerali. Chi volesse lasciare un pensiero, può mandarlo alle amatissime figlie, o inviarlo a Nicola Abbondanza che provvederà a raccoglierli".

Di seguito i pensieri giunti in memoria di Franco Salamina da alcuni esponenti della cultura di Bitonto, Bari e dell’area metropolitana.

Concetta Tota: «Tutti facciamo la storia, ma solo i grandi nomi "a egregie cose il forte animo accendono" (Ugo Foscolo). Franco Salamina continuerà di lassù a rendere sensibili gli animi di coloro che saranno animati dai suoi fedeli "allievi" ed estimatori della sua nobiltà d'animo e dalla vena poetica. Grazie per questa bella eredità»

Franco Minervini: «Una perdita grandissima per la cultura»

Antonella Vairano: «Francesco, un Signore e Poeta. Mi dispiace tanto... »

Anna Santoliquido: «Un grande dolore la tua perdita caro Francesco. Amavi la poesia e la declamavi con la grazia delle anime belle. Quante volte abbiamo conversato della bellezza dei versi! Ci restano le tue poesie e la raffinatezza del tuo portamento. Riposa in pace amico mio»

Nicola De Matteo: Poeta e cantore straordinario. Il suo impegno per la promozione della Cultura è stato mirabile anche mondo dell'arte. A lui va il mio pensiero commosso e a lui non mancherà la mia preghiera. Riposa in pace»

Vincenzo Matropirro: «Che brutta notizia, mi dispiace molto. Ho conosciuto Francesco alcuni anni fa a Conversano e ricordo che lo accompagnai con il flauto mentre recitava...fu una cosa estemporanea e bella. Poi ci incontrammo qualche altra volta. Mi dispiace tanto, condoglianze ai suoi cari»

Mariantonietta Campobasso: «Meraviglioso amico e poeta dell'anima... Ti porto nel cuore.. Hai saputo dare immensità ai tuoi versi.. Vola ancora più in alto. Ti voglio tanto bene»

Elisa Ferorelli: «Dispiace perdere le persone belle che, dovrebbero vivere in eterno. Condoglianze»

Gabriella Sabato: «Un uomo indimenticabile per la sua solida personalità, appassionato cultore del mondo classico, di cui intrinseca nelle sue calibrate espressioni liriche la forza dei valori, delle gesta, dei personaggi, che riappaiono anche nei racconti velatamente più personali ed intimi. Un grande abbraccio, Francesco, siamo stati insieme in tante occasioni culturali-culinarie che ti piacevano tanto, e ci siamo stimati reciprocamente per le nostre qualità»

Nicola Maselli: «Ad Alessia, Antonella, Amedeo, Raffaella. Francesco, te ne sei andato nel silenzio dei giusti, col passo leggero della tua Poesia. Abbiamo percorso tanti anni insieme, con il tuo recitare gentile. In ogni luogo, consensi ed applausi. Ora è tempo di silenzio e di ricordi. Ti saluto fratello, poeta, e fai un viaggio nel cielo azzurro. Continua a recitare, avrai gli applausi anche nella "morte"»

Valeria Tanzarella: «Mi dispiace tantissimo. Un signore d'altri tempi. Un profondo conoscitore della "Poesia". Mi rimarrà il ricordo della suo essere "Poeta recitante". L' amore per l'Arte. La sua ricerca continua, il suo studio, mossi dal desiderio irrefrenabile della perfezione. Un abbraccio fortissimo Francesco… »

Dina Ferorelli: «Riecheggiano i tuoi versi nei cieli infiniti, li incorona il vento tra gli allori!».

"La promessa di felicità è in una vita perfetta segnata dall'arte" (Franco Salamina, tratto dal suo ultimo romanzo "Quel poeta a Santiago").