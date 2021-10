Orizzonti allargati alla Puglia per il calendario 2022 del Fotoclub Murgia

Anche quest'anno il Fotoclub Murgia, che vanta oltre 800 membri, ramo dell'associazione Murgia Enjoy, incessantemente impegnata nella promozione del territorio anche tramite la realizzazione di calendari associativi, produrrà il suo calendario che già negli scorsi anni ha permesso a molti fotoamatori, fotografi o semplici amanti dell'ambiente di essere conosciuti e apprezzati.

Nel 2018 l'associazione Murgia Enjoy volle promuovere il Parco Nazionale dell'Alta Murgia arricchito dalla presenza di due modelle e un modello; nel 2019 l'attenzione dei soci si spostò su Matera, Capitale Europea della Cultura nella quale l'associazione propose alcune attività culturali. La bellezza degli scorci, delle sei modelle e la collaborazione con altri enti permise la realizzazione di un calendario molto apprezzato, soprattutto dai turisti perché contenente il Qr-code che consentiva di raggiungere i luoghi fotografati. Il 2020 è stata la volta della città di Bari, con una mostra che ottenne importanti patrocini. Nel 2021, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, non è stato possibile presentare il calendario contenente le immagini della Murgia.

I calendari, che sono stati diffusi gratuitamente durante le attività associative e nelle migliori attività commerciali, oltre alla particolarità di contenere un Qr-code che, inquadrato con il proprio smartphone, consentiva di essere guidati nel punto preciso dov’era stato realizzato lo scatto, sono stati diffusi anche attraverso le app "Matera2019: il calendario di Murgia Enjoy", "Bari2020: il calendario di Murgia Enjoy" e "Murgia2021: il calendario di Murgia Enjoy", scaricabili gratuitamente da PlayStore.

I calendari e le mostre hanno ottenuto autorizzazioni, collaborazioni e patrocini di importanti enti quali il Comune e la Pro Loco di Matera, il Parco della Murgia materana, il Comune di Bari e il Consiglio Regionale della Puglia.

Per il 2022 il Fotoclub Murgia allarga i suoi orizzonti alla Puglia, con i suoi panorami e le sue tipicità, in linea con le finalità di promozione, valorizzazione e tutela del territorio che l'associazione Murgia Enjoy persegue da diversi anni, avendo interesse ad esaltare la bellezza del territorio pugliese che vanta un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di tutta rilevanza.

Chiunque può inviare le proprie foto, e le migliori saranno premiate con l'inserimento nel calendario associativo.

Oltre al parere di una giuria, che comprenderà anche un esperto in comunicazione visiva, anche quest'anno gli organizzatori terranno conto dei like ottenuti sulla pagina facebook Murgia Enjoy sulla quale, in un apposito album, saranno caricate tutte le fotografie.

Il materiale raccolto sarà affidato all'associazione Murgia Enjoy, già attiva per l'individuazione di un sito nel quale proporre una mostra e, in tale occasione, come già fatto in più circostante, donerà le stampe o il ricavato della loro vendita ad un'associazione impegnata in ambito sociale.

Il calendario cartaceo, quest'anno in versione ridotta rispetto alle precedenti edizioni che lo vedevano in formato A3 con 14 facciate spiralate e una tiratura di circa mille copie, verrà distribuito gratuitamente durante le tantissime attività associative grazie al supporto delle aziende Combivox e Promomedia.

Per fotografi, fotoamatori o per semplici amanti del territorio è una grande opportunità per far conoscere il proprio talento ed estro artistico, nonché la bellezza di un territorio invidiato ovunque.

Il materiale sarà raccolto fino al 15 novembre e poi diffuso per la votazione dal 16 al 30 novembre.

Per ricevere il regolamento o per ulteriori informazioni è necessario inviare un messaggio Whatsapp al 328 3130450.

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/178079427832516/.