Full immersion digitale nella Galleria Devanna

Per incoraggiare la maggiore partecipazione possibile degli studenti, in occasione del nuovo anno scolastico, i servizi educativi della Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” hanno elaborato una proposta educativa che, affiancandosi alla visita in presenza, soddisferà anche l’esigenza di coloro che desiderano immergersi nell’arte della Galleria seppur a distanza.

Le attività proposte, realizzabili separatamente o in maniera congiunta, riguardano la realizzazione video di tableau vivant (quadri viventi) ispirati a dipinti selezionati della Galleria e di sceneggiature incentrate sul tema dell’opera e opportunamente predisposte per gli studenti.

Per la realizzazione e la fruizione di queste attività, la Galleria si avvarrà della piattaforma di social education Flipgrid, nata con lo scopo di coinvolgere bambini e ragazzi delle scuole di ogni grado, per superare, tramite nuove modalità d’interazione, il limite della distanza. Tramite questa piattaforma di video discussione, sulla base del topic scelto, sarà possibile condividere i filmati conclusivi delle attività svolte ma anche proposte, confronti, interventi, tutto attraverso lo stesso canale e nella maniera chiara e immediata della comunicazione video.

Per partecipare alle iniziative proposte dalla Galleria basterà inviare una email all’indirizzo drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it.

Al termine dello svolgimento dell’attività, ogni classe riceverà un attestato di partecipazione e, previa autorizzazione dei genitori, i contenuti potranno essere pubblicati sui social della Galleria.

Per informazioni sull’iniziativa: 080 099708 - drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it.