Dialogo sulla democrazia di Atene al Museo Archeologico

Oggi, alle 18.30, il Museo Archeologico di Bitonto (via Mazzini 44) ospiterà la presentazione del libro “La democrazia di Atene. Storia di un mito” del professor Francesco Colafemmina, filologo saggista e scrittore pugliese di Acquaviva delle Fonti.

Dialogheranno con l’autore Nicola Pice, classicista e presidente della fondazione De Palo-Ungaro, e Carmela Minenna, docente e saggista.

Introduce e modera il giornalista Marino Pagano.

Sarà un dialogo “in compagnia” di Solone, Clistene, Temistocle, Pericle e soprattutto dell'anonimo aristocratico della Costituzione degli Ateniesi.

IL LIBRO (edito da Passaggio al Bosco nella collana Bastian contrari)

“Ma io a questo popolo la democrazia la perdono!” Con queste parole, nel V secolo a.C., un anonimo aristocratico sintetizzava la propria visione del regime democratico, sostenuto dal popolo e reso possibile dalle élites.

Come è nata la democrazia ateniese? È stata una rivendicazione delle masse o una costruzione elitaria? E quali sono stati i moventi sociali, economici e culturali che hanno dato vita a questa creazione politica del genio ellenico? Ma soprattutto, in che modo le criticità della democrazia ateniese si riverberano sulla instabilità delle democrazie contemporanee? Mentre si susseguono le sfide ai sistemi odierni – meri involucri formali del potere popolare – l’esempio di Atene ci ammonisce sui limiti intrinseci alla struttura democratica. Il presente saggio, che contiene anche una nuova traduzione della Costituzione degli degli Ateniesi dello pseudo Senofonte, aggiunge un prezioso contributo al dibattito. Un discorso che giunge a noi con l’emergere, sullo sfondo della dialettica fra imperi e ideologie, del potere sfrenato della tecnica: un nuovo Gran Re contro il quale occorre ergere, come Temistocle a Salamina, il formidabile muro di legno della lotta per la libertà.