Nasce a Palo il primo cantiere di antimafia sociale della Puglia

“Educare alla bellezza perché negli uomini e nelle donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangono sempre vivi la curiosità e lo stupore”. Le parole di Peppino Impastato, il giornalista e attivista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, sono alla base del progetto Happy Times, la proposta del laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle per unire i territori nel nome dell’antimafia sociale e della bellezza, unico antidoto contro ogni forma di illegalità e malaffare.

Location dell’iniziativa, il Tendone Incantato di via Mastrandrea, alla periferia del paese, il “circo magico”, una nuova “piazza” per incontrarsi, confrontarsi e condivide pensieri, parole, proposte e azioni concrete di “rigenerazione culturale”.

Siamo nel cuore del quartiere Spirito Santo a Palo del Colle, in un fazzoletto di terra che per i prossimi mesi ospiterà talk, spettacoli, concerti, performance artistiche e presentazioni di libri per approfondire il tema dell’antimafia e riflettere sul valore della legalità e della partecipazione attiva, a prescindere dal credo etico o politico, dal colore della pelle e dalla lingua. Oltre 180 eventi in sei mesi, tra giornalisti, artisti, scrittori, testimoni dell’antimafia sociale che si alterneranno sul palco del “circo delle meraviglie”, secondo un cartellone che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Puglia.

Happy Times è il progetto vincitore dell’avviso pubblico promosso dalla Regione Puglia “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”, con il laboratorio urbano palese Rigenera come ente coordinatore e capofila di una rete di associazioni. Sono in programma eventi anche a Lecce, Acquaviva delle Fonti e Adelfia.

Il Tendone delle Meraviglie di via Mastrandrea sarà inaugurato domani. Appuntamento alle 10, con gli alunni delle scuole dell’hinterland, tra i primi a varcare l’ingresso del “circo incantato” per assistere allo spettacolo “U parrinu - La mia storia con Don Pino Puglisi ucciso dalla mafia”. Un lavoro teatrale scritto, diretto e interpretato da Christian Di Domenico. Seguirà una conversazione con Bianca Stancanelli, giornalista e autrice del libro “A testa alta. Don Pino Puglisi, storia di un eroe solitario”.

In serata, a partire dalle 20, l’inaugurazione ufficiale di Happy Times e del Tendone Incantato, primo Cantiere di Antimafia Sociale in Puglia, alla presenza delle autorità dei diversi livelli istituzionali. Interverranno Tommaso Amendolara sindaco di Palo del Colle, Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto e vicepresidente di Avviso Pubblico, Francesco Nicotri responsabile unico del procedimento, Matilde Montinaro sorella di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone; Sabrina Matrangola figlia di Renata Fonte, l’assessora di Nardò uccisa nel 1984; Luisa Impastato nipote di Peppino, giornalista e attivista assassinato nel 1978, presidente dell’associazione Casa Memoria in ricordo di Felicia e Peppino Impastato; Bianca Stancanelli, giornalista e scrittrice, vincitrice del Premio nazionale Paolo Borsellino; Giovanni Giuan Petruzzelli di Hip Hopera Foundation; Nicola Vero di Rigenera APS.

«Racconteremo il progetto Happy Times - La Forza della Bellezza in una serata che accoglierà talk sulla narrazione di storie esemplari, performance artistiche a cura della comunità e vedrà la partecipazione di ospiti speciali nell’ambito della nuova cultura dell’antimafia sociale, impegno costante a contrastare la mafia e tutte le forme di atteggiamenti mafiosi, attraverso la bellezza e l’inclusione sociale», spiega Nicola Vero, direttore artistico del progetto.

Alle 21.30 la serata proseguirà con l’inaugurazione della mostra “Keep on moving - Cento Volti”, ritratti di personalità viventi, esempi virtuosi dell’antimafia sociale, accompagnati da racconti ispirati alle loro vite e alle loro esperienze.

A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica “Ricordare per continuare”, scatti che raccontano la vita, l’impegno e le passioni di Peppino Impastato, tra cultura e militanza politica.

Gli eventi proseguiranno domenica 21 novembre. Alle 11, nel talk “La forza della bellezza nella lotta alle mafie”, dialogheranno Luisa Impastato e Bianca Stancanelli. Alle 20 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dall’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, di Christian Di Domenico e Carlo Turati, per la regia di Andrea Brunello. A seguire l’incontro con Giacomo Mazzariol, scrittore, sceneggiatore e autore del libro.