Tornerà ad ardere il "fuoco di Santa Lucia" di Folkèmigra

Come da antica tradizione, torna quest’anno “U Fuche a Santa Lucia”. La manifestazione, organizzata dalla associazione Folkèmigra ApS, dopo un anno di sospensione causata dalla crisi pandemica, torna a svolgersi e a far rivivere le emozioni del clima prenatalizio. Per la giornata più corta che ci sia, come recita un famoso adagio, l’associazione annuncia un’ importante novità: l’iscrizione della manifestazione “U Fùche a Sande Lucie” nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, con atto dirigenziale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regioe Puglia (n. 164 del 26 ottobre 2021). Si tratta di un riconoscimento pregevole per tutta la comunità di Bitonto, rispetto ad una tradizione che rischiava di scomparire e che l’associazione Folkèmigra s’impegna a far rivivere ogni anno.

“Un ringraziamento particolare al professor Nicola Pice – scrive Folkèmigra – che è riuscito a recuperare, negli scrigni dell’Archivio del Museo Archeologico della Fondazione De Palo-Ungaro, importante documentazione a completamento del dossier che testimonia come fosse in atto da tempi remoti il rituale del fuoco allestito vicino alla chiesetta di Santa Lucia, in largo Teatro. Un ringraziamento anche al Comune di Bitonto, che ha supportato e avvalorato il lavoro di tutto il team di ricerca”.

“L’edizione 2021 – annuncia Folkèmigra – sarà un momento di gioia e di ripartenza, nel segno della luce che tutti i rituali di fuoco esorcizzano”.

L’associazione ringrazia anche tutti i sostenitori della manifestazione, a cominciare dalla Confartigianato che da anni si affianca nell’organizzazione, allestendo un mercatino di prodotti tipici e artigianato locale, oltre al Comune di Bitonto per il suo patrocinio.

“Saranno accolti favorevolmente i contributi di imprenditori, associazioni e altre realtà che vorranno sostenere l’iniziativa”, conclude Folkèmigra, dando appuntamento al 12 e 13 dicembre in piazza Cavour “per incontrare ancora una volta la tradizione nel segno del folklore, fede e voglia di ripresa”.