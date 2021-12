CultOra festival, Raffaello Fusaro interpreta Dante

Un viaggio immaginifico nell’universo dantesco fatto di parole, voce e musica: l’artista Raffaello Fusaro ne sarà protagonista sabato 4 dicembre alle 20 nella Cattedrale di Bitonto, ospite della seconda edizione del CultOra festival organizzato dalla Fondazione De Palo Ungaro, con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e il patrocinio del Comune di Bitonto e del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni della scomparsa di Dante.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A conclusione dell’anno che ha celebrato i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il bitontino Raffaello Fusaro, regista, autore e interprete di teatro, proporrà la sua drammatizzazione di alcuni canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso, supportato anche da musiche che spazieranno per genere e periodo. Da Bach alla musica elettronica, passando per l’avanguardia di Stockhausen e le sonorità sacre di Arvo Part, le note accompagneranno l’artista di origini bitontine in una lettura dantesca che coniuga passato e futuro, sottolineando la capacità unica avuta da Dante di parlare al nostro presente, anticipandone criticità e caratteristiche, con forza dirompente.

Fra i temi che emergeranno nelle parole interpretate da Fusaro ci sono quelli legati alla violenza di genere, alla necessità di partecipare eticamente alla vita civile e all’urgenza di trovare un nuovo umanesimo che ci unisca in un sentire condiviso.

L’appuntamento nella Cattedrale di Bitonto è parte di un ciclo che vedrà l’artista impegnato con la sua Lectura Dantis in numerosi altri luoghi storici e sacri della Penisola, dopo aver già portato con grande successo lo spettacolo Dante Remix in giro fra Roma, Buenos Aires, Firenze, Montalcino il Lazio e la Puglia.

RAFFAELLO FUSARO è regista, autore e performer letterario. Originario di Bitonto, vive a Roma. Laureato in Lettere con il massimo dei voti e diplomato all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Alterna regie a reading e performance letterarie in Italia e all’estero. Unisce, nei testi, letteratura, memoria e contemporaneità, citazioni d’autore e pop, in una personale composizione poetica di ritmi e stili. Per i 700 anni di Dante ha realizzato in ciclo di letture, in collaborazione con la Regione Lazio, a Bassano Romano nella splendida cornice di Palazzo Giustiniani.

Ha raccontato con Renzo Piano la ricostruzione del ponte di Genova nel film “Un Ponte del nostro tempo” prodotto da Fincantieri, evento speciale alla Festa del Cinema di Roma 2020, e trasmesso da Sky Arte.

Nel 2019 è regista del fortunato “Infinito tour” di Roberto Vecchioni e del videoclip “Formidabili quegli anni”.

Ha collaborato alla regia dello show “I segreti del mare” con Piero Angela e Alberto Luca Recchi (2019/22).

Con Christian De Sica è autore dello spettacolo “Christian racconta Christian De Sica” (2018/20).

Regista del videoclip “Che sarà” dei Ricchi e Poveri e Josè Feliciano, e director of directing del videoclip “L’ultimo amore” realizzato per la reunion dello storico gruppo musicale.

Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma 2018, presenta il film di viaggio “Luce a cavallo”, prodotto con il sostegno di Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission. Nel 2014 scrive e dirige il film “Le favole iniziano a Cabras” trasmesso su Sky Arte e Rai 1. Un viaggio appassionato nel cuore della Sardegna meno conosciuta, attraverso lo sguardo di artisti dell’Isola che hanno reso l’arte uno scopo di vita.

Nel 2014 è autore e capo progetto autorale di “Italy in a day” regia del premio Oscar G. Salvatores. Primo social film del nostro paese, versione italiana di Life in a day di Ridley Scott, presentato alla 71ª Mostra cinematografica di Venezia, è trasmetto in prima serata su Rai 3.

Sceneggiatore e voce narrante del cortometraggio “The Promise” regia di Gabriele Salvatores.

Cura l’evento World Atlas per Laminam alla 15esima edizione della Mostra Internazionale d’Architettura di Venezia. Nel 2009 dirige il cortometraggio “Kalif” girato tra Africa e Puglia con il sostegno di Apulia Film Commission. Ha collaborato come autore con Monica Scattini, Alessandro Haber (tour Casa 69 - Negramaro, Time in jazz, Haber e P. Fresu). Per Rocco Papaleo è co-autore dei testi per la conduzione del Festival di Sanremo 2012.

Nel 2019 ha ideato e diretto “Scie luminosissime” show di recitazione, video mapping, danza area con Elisa Barucchieri per la città di Bitonto. Ha diretto “Secondo me gli Italiani” interpretato da Michele Placido, Alessandro Haber e Lunetta Savino su testi di Giorgio Gaber. Ha scritto per il Festival Gaber di Viareggio curato dalla Fondazione Gaber.

Nel 2010, a Buenos Aires, inaugura la riapertura del monumento nazionale Palacio Barolo con Dante Remix, performance di voce e video live dedicata alla Divina Commedia. L’evento è replicato in numerose piazze d’Italia.

Con il premio top jazz Livio Minafra ha interpretato Buon sangue non mente, scritto con Giammarco Spineo, “Scorribanda”, Migrantes (Maison du pueple, Bruxelles). Ha collabora con il Festival Caffeina di Viterbo dove ha realizzato interviste spettacolo a: Alessandro Mannarino, Concita De Gregorio, Massimo Gramellini, Carlo Freccero, Roberto Vecchioni, Danilo Rea, Michele Placido, Mauro Corona, Paola Turci, Cristina Comencini, Guido Catalano, Niccolò Fabi…

Con lo scrittore Giorgio Nisini ha curato le serate di presentazione dei finalisti del Premio Strega con la partecipazione di Laura Morante, Ennio Fantastichini, Alessandro Haber.