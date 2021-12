Monumenti Aperti il prossimo weekend a Bitonto e Palombaio. Il programma

I gioielli del centro antico di Bitonto e di Palombaio saranno illustrati ai visitatori da oltre 300 ciceroni in erba delle scuole bitontine e delle frazioni in occasione di Monumenti Aperti, sabato 11 e domenica 12 dicembre. Sei i percorsi guidati in cttà, con partenza da Porta Baresana, più un percorso a Palombaio.

Sarà questo l’unico evento pugliese della manifestazione nazionale che da 25 anni vede impegnati i ragazzi come guide turistiche, alla scoperta e riscoperta del patrimonio culturale del nostro Paese.

I monumenti saranno aperti al pubblico gratuitamente. Le visite guidate avranno una frequenza di 20 minuti e saranno accessibili a 20 persone per turno.

IL PROGRAMMA

BITONTO - sabato 11 dicembre (dalle 16.30 alle 19.30)

Piazza Cavour e largo Traetta saranno illustrati dagli alunni della media Modugno dell’istituto comprensivo Modugno-Rutigliano; il Giardino pensile e i Chiostri maggiore e minore del Museo Diocesano dai ragazzi della media de Renzio del comprensivo Cassano-De Renzio. Ai piccoli ciceroni della scuola paritaria secondaria di primo grado Benjamin Franklin spetterà il compito di guidare i visitatori alla scoperta di piazza Minerva; mentre piazza Cattedrale sarà “territorio” degli alunni della scuola media Carmine Sylos.

BITONTO - domenica 12 dicembre (dalle 9.30 alle 12.30)

In piazza Cavour ci saranno gli alunni della primaria Fornelli; in piazza Castello i bambini dell’istituto Sacro Cuore illustreranno il dipinto di Francesco Speranza. A largo Traetta ci saranno i ragazzi della primaria Modugno del comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo.

Il Giardino pensile e i chiostri del Museo Diocesano vedrà come ciceroni gli alunni della primaria Cassano del comprensivo Cassano-de Renzio. I “colleghi” della primaria Caiati saranno invece impegnati in piazza Minerva. Piazza Cattedrale sarà luogo d’azione degli alunni della primaria Don Milani del comprensivo Sylos.

PALOMBAIO - domenica 12 dicembre (dalle 16.30 alle 19.30)

Percorso guidato da Palazzo Sylos Labini al Parco Gaetano Vacca, con focus su simbologia e i riti legati a Santa Lucia. Nel parco verrà anche allestito e acceso il falò, si metteranno in scena giochi tradizionali e verranno illustrati i cibi tipici preparati dai volontari dell’Anspi. Protagonisti, in veste di ciceroni, gli alunni delle secondarie di primo grado Vincenzo Bellezza di Palombaio e Francesco Speranza di Mariotto.