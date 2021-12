Meo Romeo diventa galleria d’arte: in mostra gli autoritratti dei bambini

Si chiama “Alla faccia!” la galleria di autoritratti realizzati dalle mani e dalla fantasia di piccoli artisti, in mostra negli spazi espositivi di Meo Romeo, la bottega creativa in via Raffaele Comes 8/b a Bitonto. Veri e propri capolavori, prodotti dai bambini durante i laboratori da Meo Romeo. Il “vernissage” è fissato per domani a partire dalle 16.30. Eil pomeriggio promette molte altre sorprese: dall’arte alla poesia, dal gioco alle letture disegnate.

In programma c’è anche un’altra mostra, “Tu sei un poeta!”, allestita in collaborazione con la Libreria Hamelin e dedicata a Leo Lionni, artista eclettico del 900 che fu insieme pittore, scultore, scrittore e illustratore di libri per bambini.

Alle 17 sarà Carmen Albergo, esperta di comunicazione cinematografica di Meo Romeo, ad animare il laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni “5 Lionni +1”, che propone gioco-visioni sui personaggi di Leo Lionni (con contributo, su prenotazione).

A seguire, alle 18.30, la lettura disegnata “Guizzino” con voce di Gianna Lomangino e disegni di Alessandra Carbone. Una proposta per tutte le età, che prevede un contributo e la prenotazione.

Ci sarà anche spazio per il gusto, con pop-corn e caldarroste preparati da Voodoo Foodoo di Mirko Patella.

Tessera e green pass sono obbligatori per gli adulti accompagnatori.

Informazioni e prenotazioni al numero 334 8398120.