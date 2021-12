Laboratorio con Anna Baccelliere, per un "Natale dal verso giusto"

Domani, dalle 18 alle 19.30, la Libreria Hamelin tornerà ad ospitare l'autrice Anna Baccelliere che racconterà il suo ultimo libro "Natale dal verso giusto" (di Girolamo Editore).

Una storia delicata e speziata di fantasia, per raccontare dal verso giusto il Natale attraverso le “voci” degli animali del presepe e commentare con un pizzico di poesia i versetti dei Vangeli della Natività.

Anna Baccelliere animerà poi un laboratorio di scrittura e creatività, per entrare ancor meglio nelle atmosfere degli episodi raccontati e guidare i bambini nella riscrittura del “proprio” Natale dal verso giusto, componendo e decorando una lettera al Bambino che nascerà nella grotta di Betlemme.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 080 3740636 o tramite messaggio privato sulla pagina Facebook "Libreria Hamelin"

Età consigliata: da 8 anni

La partecipazione al laboratorio prevede l'acquisto del libro.

i posti sono limitati e verranno rispettate le norme in materia anti Covid. L’accesso agli adulti accompagnatori sarà consentito solo con green pass.

L’autrice

Anna Baccelliere è nata a Grumo Appula, dove vive e dirige la Biblioteca comunale dopo essere stata per molti anni insegnante nella secondaria di primo grado. Ha pubblicato numerosi libri per bambini e ragazzi con prestigiose case editrici italiane. Cura apparati didattici di testi scolastici e collabora con il bimestrale di cultura L’EstroVerso occupandosi della rubrica Biblioteca birichina. Conduce laboratori e incontri di promozione della lettura presso scuole, biblioteche e librerie ed organizza workshop di scrittura creativa per grandi e bambini. È vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali.