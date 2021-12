"Sta nell'ultimo banco" l'Antigone portata in scena dagli alunni del Benjamin Franklin

“Antigone sta nell’ultimo banco” : è il titolo dello spettacolo che gli alunni dell’istituto paritario secondario di primo grado Benjamin Franklin di Bitonto porteranno in scena domani sera al teatro Traetta (sipario alle 18.30).

La rappresentazione, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Francesco D’Adamo, si snoda su un importante parallelismo tra le vicende contemporanee di un gruppo di adolescenti in una cittadina qualsiasi e la tragedia di Sofocle, l’Antigone, che svela messaggi sempre veri e sempre attuali.

LA STORIA

In paese ogni anno arrivano braccianti clandestini per lavorare alla raccolta dei meloni. Non li vuole nessuno: sono sporchi, rubano, danno fastidio alle donne. Nel caldo soffocante di un giorno particolarmente torrido un ragazzo del Popolo del Fiume viene trovato morto e il suo corpo rimane per giorni all’obitorio, senza nome, senza esequie. “Non spetta a noi occuparcene – dice il sindaco – non è dei nostri”. A provare dolore e pietà, sono dei ragazzi di scuola media che stanno per mettere in scena l’Antigone di Sofocle come saggio di fine anno. La tragica vicenda di Antigone è la lotta tra la pietas umana e la ragione di Stato: Antigone, in aperta ribellione all’ordine del re di Tebe di lasciare insepolto il cadavere del fratello Polinice, non esita a trasgredire.

L’autore del romanzo, Francesco D’Adamo, fa rivivere la ribellione di Antigone in una ragazzina come tante, sempre all’ultimo banco, ma con la stessa forza e con lo stesso amore per la giustizia. Una ragazzina che decide di fare ciò che è giusto.

Questa è la storia di una piccola rivoluzione incentrata sui temi del razzismo, della responsabilità civile e della libertà di pensiero, perché chi è morto da migrante abbia voce in un coro di ragazzi coraggiosi e consapevoli delle proprie scelte.

