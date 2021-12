È Marino Pagano il neo presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte

Domenica scorsa si è tenuta l'assemblea generale degli iscritti del Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto, in presenza dopo qualche tempo d’impossibilità a causa della pandemia ancora in atto. Il Centro è tornato a confrontarsi al proprio interno, consentendo quella socialità che il Covid ha messo a dura prova. Dopo la relazione del presidente uscente Stefano Milillo e il dibattito, ci sono state le operazioni di voto per l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Il più suffragato è risultato Marino Pagano, giornalista e direttore responsabile della rivista Studi Bitontini. A norma di statuto, il più votato diventa automaticamente il nuovo presidente del Centro Ricerche.

"Si tratta per me di una grande responsabilità, spero di poter essere all'altezza del delicato ruolo. Mi sento di dedicare questo momento alla memoria di Felice Moretti, esponente di punta del Centro negli scorsi decenni. Egli mi onorava della sua amicizia ma per me era e resterà sempre un maestro, specie nel campo della storia medievale". Così Pagano, pronto a rassegnare nel primo Consiglio direttivo utile le sue linee interpretative attorno al ruolo ed al futuro del sodalizio.

"La mia è un'idea assembleare e circolare del Centro – chiarisce Pagano – necessaria perché il presidente e il direttivo non si sentano mai soli. Altrettanto di sicuro il presidente ha e deve elaborare una sua interpretazione sul precipuo ruolo del Centro".

"Lasciatemi solo esprimere il più profondo e sincero ringraziamento – continua il presidente – a Stefano Milillo, presidente uscente, per la sua storica attività all'interno del Centro Ricerche-. Socio fondatore nel 1968 e più volte presidente del sodalizio, egli del Centro è l'anima, di sicuro tra le personalità più rappresentative della sua storia. Sono sicuro che il suo impegno per il Centro e con il Centro, dunque, resterà più che mai attivo, talmente intenso è il rapporto persino affettivo che egli ha sempre vissuto con l'associazione stessa".

"Il mio augurio a Marino Pagano – comunica poi proprio Milillo – è un auspicio, anzi una certezza. Egli, con uno staff di giovani e valenti collaboratori, saprà ricreare l'entusiasmo e la passione necessaria a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Centro Ricerche".

Ecco i nomi degli eletti a seguito dello scrutinio dei voti, effettuato la sera di domenica 19.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Marino Pagano (presidente perché il più suffragato)

Carmela Minenna

Michele Minenna

Stefano Milillo

Nicola Pice

Aniello Sannino

Vincenzo Robles

Cecilia Minenna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vincenzo Cariello

Vincenzo Delvino

Domenico Pappalettera

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Augusto Garofalo

Gaetano Minenna

Italo Maggio

Il neo presidente, i componenti del Consiglio direttivo e di tutta l'associazione augurano alla città un buon Natale e un sereno anno nuovo. “Il momento per tutti è ancora complesso, la pandemia non demorde, tuttavia non resta che guardare con nutrita speranza al futuro!”, è l’auspicio del Centro Ricerche.