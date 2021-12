A Michele Castellano il riconoscimento di "uomo delle piante"

FloreArte, la passeggiata lungo le Vie dei Fiori, progetto coordinato da Michele Castellano ideatore di "Adotta una pianta per Bitonto", è terminata nella casa delle arti MariArte in via Ravanas 16 a Bitonto, gestita da Piergiorgio Meola.

A Castellano è stato attribuito il riconoscimento di "uomo delle piante" per la sua dedizione al bello, attraverso cui cerca di migliorare la città. L'attestazione di merito, conferita da Maria Cucinella e Piergiorgio Meola, vuol essere uno sprone a continuare e a fare sempre meglio, per il bene della città.

La passeggiata natalizia, che quest'anno si è tenuta nella serata del 23 dicembre, principalmente coglie l'entusiasmo dei residenti di mostrare il proprio operato e consegna ai partecipanti un tuffo nel passato per ritrovare se stessi e – questo è l’auspicio – gli altri. La bellezza del ritrovarsi e dello stare insieme è l'unico motore che muove l'iniziativa, che quest'anno ha mescolato le Vie dei Fiori e le Vie dei Presepi.

La tradizionale passeggiata natalizia si è conclusa come ogni anno sotto lo splendido albero allestito per tradizione dallo chef Emanuele Natalizio de "Il Patriarca" nella magnifica piazza Cattedrale dove, davanti al presepe del Comune allestito dal Cenacolo dei Poeti nella "porta della scomunica" della Cattedrale, l'attrice Carmela Cannito, accompagnata dalla Bassa Banda di Michele Tarantino, ha declamato poesie sue, di suo padre Michele Cannito, del professor Peppino Moretti, e nenie popolari.

Sono stati visitati i presepi all'aperto allestiti dai residenti in via Carafa, piazza Accademia degli Infiammati, via Sant'Andrea (denominata Via dei Presepi perché da lì partì l'iniziativa), arco Pietrogianni, cenacolo San Nicola.

Quest'anno si è notata la mancanza del presepe sospeso in via San Luca a causa del grave lutto che ha colpito l'inventore Pietro Tullo. I presepi si sono mescolati alle Vie dei Fiori, vico Lucertola, arco Galliani, vico San Paolo (la via degli ombrelli e del presepe e del Babbo Natale).