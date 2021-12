"Mangiatoia e croce": l'augurio in versi del Cenacolo dei Poeti

Non poteva che essere in versi, l’augurio di buon anno che il Cenacolo dei Poeti rivolge alla città di Bitonto: una poesia di Nicola Dell'acqua ispirata dalle parole pronunciate in Cattedrale dall’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano durante la celebrazione di Natale. “Che sia un anno di salute e tranquillità, di impegno e responsabilità, un anno in cui possiamo ritrovare il contatto profondo con noi stessi e con gli altri, gettando dal balcone diffidenza e disimpegno”: questo l’auspicio dell’associazione culturale presieduta da Nicola Abbondanza.

"Mangiatoia e croce"

Non trovai

giorno migliore

per augurar

pace.

Sentii il

lamento di

mille sampietrini

testimoni di una lieta novella

e di un crocefisso violato.

Avvolto da un alone

di mistero e una gemma

di luce

un vagito si levò

al ciel

da una culla posta lì

mendicante

sul ciglio

di strada.

Mentre un baglior d'amor

si accese

in una moltitudine

di fili argentati

sull'albero

della felicità

tutti sperammo

che il vento così

non li portasse tutti

via con sé.

Un passo indietro

ci fu concesso

per un giro di giostra

che potesse

sconfigger così la nostalgia

del ricordo.

Un uomo chiamato

il Salvatore si mostrò nudo

in petto

e ricco dentro

il Santo giorno passò così

per tutti

ma alla lieta novella alla fin

non si rinunciò

mai.

(Nicola Dell'acqua)