"Quando mi innamoro", firmacopie con l'illustratrice Daniela Giarratana

In attesa del Giorno di San Valentino, domani sera, dalle 18 alle 20, la Libreria Hamelin ospiterà Daniela Giarratana, illustratrice dell’albo "Quando mi innamoro" di Alessandra Cella (Giazira Scritture).

Daniela Giarratana realizzerà in tempo reale delle speciali dediche illustrate, intrattenendosi con i suoi lettori. Tutti coloro che avranno prenotato una copia del libro, potranno ritirarlo e incontrare l’illustratrice ed assistere alla realizzazione della dedica personalizzata, portando a casa un albo da custodire per sé o che potrà diventare un dono perfetto per una persona speciale.

"L’amore accade. Ti fa immaginare cosa puoi diventare, ti fa dimenticare chi sei. L’amore ti fa arrossire e fa rumore. L’amore è uno scambio di sguardi, una mano tesa che ti fa alzare. È un viaggio, una trasformazione. L’amore non lo sai mani dove ti porterà.

Questo albo illustrato è una delicatissima avventura intorno al sentimento più bello che l’essere umano possa vivere"

(da "Quando mi innamoro")

Età di lettura: per tutti.

Per prenotare una copia del libro inviare un messaggio privato pagina fb "Libreria Hamelin" o chiamare il numero 080 3740636.

L’accesso in libreria (via Ludovico D’Angiò, 9) sarà consentito solo con green pass e mascherina ffp2. Gli ingressi per il firmacopie saranno contingentati.