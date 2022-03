Obelisco di piazza Cattedrale "salvato" da atto vandalico, allarme del Centro Ricerche

Maggiore attenzione verso il patrimonio storico artistico e sforzi concreti per difenderlo dagli atti di vandalismo che, talvolta, si consumano durante la sera, quando in tanti affollano le principali vie del centro storico. È quanto chiede il Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto in una nota indirizzata al sindaco Michele Abbaticchio e all’amministrazione comunale, alla luce di un recente tentativo di danneggiamento di uno dei simboli più caratteristici della città: l’obelisco di piazza Cattedrale.

«Si tratta – denuncia il Centro Ricerche – di un episodio deprecabile che ci è stato raccontato dal proprietario di un locale della zona, che, nei giorni scorsi, si è visto costretto a fermare un individuo intento ad arrampicarsi sul monumento con l’intento di rompere il braccio di uno dei putti».

«Forte è il rischio che corrono alcuni monumenti, tra l’altro assai prestigiosi, identitari ed emblematici per l’immagine della nostra città», sottolinea la missiva a firma del presidente del Centro Ricerche Marino Pagano, invocando maggiore attenzione, con l’esercizio di ogni mezzo, e facendo un accorato appello a tutela del nostro patrimonio artistico, affinché la città di Bitonto, spesso già in preda a difficoltà sociali ed “ambientali” arcinote, possa presentarsi positivamente ai propri concittadini e ai turisti.

«La questione – si legge nella nota – abbraccia anche il nostro minimo senso civico, nostro di tutti, perché se c’è chi realizza tali sconcezze (e potrebbe tornare a farle), c’è anche chi, tra i cittadini, fa finta di non vedere, minimizza, semplicemente si disinteressa. Fortunatamente, nel caso specifico, qualcuno è intervenuto al momento opportuno, scongiurando ciò che, in un’altra situazione, potrebbe ahinoi divenire inevitabile. Maggiori controlli delle forze dell’ordine, almeno con riferimento preciso a questa zona? Incremento della videosorveglianza? Ogni percorso espressione di solerte e pronta cura al caso in questione non potrà che essere il benvenuto».