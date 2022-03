Palombaio, la storia di Palazzo Sylos: da residenza nobiliare ad ambiente comunitario

La storia e la nascita di Palombaio non può non andare di pari passo con la genealogia della nobile famiglia bitontina Sylos-Labini che, sin dalla seconda metà dell’Ottocento, possiede nella frazione più vicina a Bitonto una mastodontica struttura storica che volge lo sguardo alla piazza del paese.

Palazzo Sylos, a molti noto come Casa Alvin, poteva considerarsi la residenza estiva della famiglia, il cui capostipite è stato Vincenzo Sylos (il cognome Labini fu aggiunto con un decreto regio del 1855), il quale vantava i titoli di senatore del Regno d’Italia e delle Due Sicilie e cavaliere dell’Ordine di Malta. Si racconta che il canonico Luigi Della Noce, latinista e politico italiano dell’Ottocento, morì proprio in una stanza di Palazzo Sylos a Palombaio nel 1885, dove si era rifugiato in cerca di aria pura, su invito ricevuto dalla famiglia Sylos-Labini.

Chiunque passi da Palombaio, incrocia sicuramente i propri passi con quelli di Dinuccio Lonardelli, ex delegato sindaco della frazione ma soprattutto memoria storica del paese, che conta poche migliaia di anime.

È una tiepida e piacevole mattina di marzo e su piazza Milite Ignoto, come ogni domenica, c’è qualche ragazzo che gioca a pallone e alcuni bambini che si rincorrono attorno al monumento dedicato ai caduti delle guerre. Parlando con Dinuccio, i minuti sembrano essere composti da molto meno di sessanta secondi, tanto passano in fretta.

«Ricordo ancora quando qui di fronte – dice indicando la parte della struttura dei Sylos-Labini che affaccia su corso Vittorio Emanuele – frequentavo l’asilo infantile. Era terminata da pochi anni la seconda guerra mondiale e qui c’era la porticina in legno di colore verde con una suora sull’uscio che attendeva i bambini». Dinuccio è un fiume in piena e, tra aneddoti e lucidi ricordi ben fissi nella propria mente, continua il suo racconto: «Prima l’area appartenente alla famiglia Sylos-Labini era molto più grande di come si presenta oggi, c’era un giardino di notevoli dimensioni e c’era un muro di cinta basso ed un enorme albero di pino che sovrastava l’intera Palombaio: il tronco era così grande che erano necessari tre bambini per abbracciarlo interamente. Era un simbolo per tutta Palombaio ed era piantato proprio al centro del grande giardino, circondato da numerose aiuole con fiori variopinti. Ricordo perfettamente che quando fu tagliato, lo trasportarono a Molfetta e diventò l’albero maestro di una nave».

Palazzo Sylos è una struttura di svariate centinaia di metri quadrati composta da più moduli e da un giardino proteso sulla strada che conduce a Palo del Colle, ormai per la maggior parte inutilizzata.

«Nell’ala più rivolta verso Palo c’era un frantoio tradizionale – continua Dinuccio Lonardelli – con una vasca adibita alla molitura delle olive, due presse idrauliche e due mule che le facevano girare per la macina delle olive. Mentre nella parte antistante, negli anni Sessanta, un discendente della famiglia - Vito Sylos - aveva allestito un frantoio con macchinari moderni per l’epoca: funzionò per circa dieci anni. Ricordo inoltre che fu aperta una sezione dedicata al dopolavoro comunale, una sorta di patronato con la funzione di istruire pratiche agricole. Ma la sera ci si poteva anche intrattenere: memorabili erano le lunghissime partite a carte di questi uomini con la pipa o coi sigari che inondavano la stanza di una densa e grigia cappa di fumo».

Sono poi susseguiti anni di vuoto, in cui la struttura è rimasta completamente inutilizzata, fino a quando non fu aperto il bar che volge lo sguardo alla piazza. E qualche anno fa una parte del palazzo fu denominata Casa Alvin: dapprima ha funzionato come sala adibita a ricevimenti con catering e poi è stata sede di un’attività di ristorazione e pizzeria, che ha chiuso i battenti pochi mesi or sono.

Complici le difficoltà derivanti dalla crisi economica e soprattutto dalla pandemia, l’immobile era rimasto nuovamente senza impiego. Così la proprietaria di un’ala della villa, anche lei discendente della famiglia Sylos-Labini, per evitare il deperimento della struttura ha deciso di concedere gli spazi all’associazione oratorio Anspi San Gaspare Bertoni. «Abbiamo ringraziato la signora Rosalba – tiene a sottolineare padre Fulvio Procino, parroco e presidente dell’associazione – perché ci ha dato l'opportunità di valorizzare un bene di straordinario interesse storico culturale per la frazione di Palombaio».

Da novembre scorso Palazzo Sylos è stato sede di una mostra nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Monumenti aperti” e ha visto l’oratorio organizzare una serie di eventi: uno su tutti, lo spettacolo organizzato dal planetario di Bari che ha visto la partecipazione di decine di bambini e famiglie.

Un lungo filo unisce la storia passata di villa Sylos-Labini al presente di Palombaio. Ripercorrerlo vuol dire tornare alle radici, senza le quali non c’è futuro.