"Una storia tutta per sé": Alessandra Minervini alla Libreria Hamelin

Venerdì 25 marzo, dalle 18 alle 20, la Libreria Hamelin ospita "Una storia tutta per sé", percorso di scrittura autobiografica con Alessandra Minervini a partire dal libro omonimo che l’autrice ha pubblicato con Les Flâneurs Edizioni. Il saggio costituisce una vera e propria guida pratica al genere della scrittura autobiografica.

L’incontro, rivolto ad aspiranti scrittori, lettori ma anche semplici appassionati, si svilupperà attraverso esercitazioni e percorsi di scrittura e lettura. Dialogherà con l’autrice Margherita Lomangino, copywriter ed esperta di comunicazione digitale.

La prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 080 3740636 o tramite messaggio privato sulla pagina Fb "Libreria Hamelin".

La partecipazione all'incontro prevede l’acquisto del libro. Ingresso con green pass.

IL LIBRO

“Una storia tutta per sé” si rivolge a chi ama raccontare (e raccontarsi), offre una guida a chi si appresta a muovere i primi passi nel mondo della scrittura, in particolare autobiografica.

Attraverso una scrittura chiara e semplice, arricchita da esercizi narrativi ed esempio di svolgimento, il volume guida il lettore nella ricerca della sua storia, per permettergli di dar forma al desiderio di scrivere. Il libro raccoglie quesiti, sussurra consigli, propone soluzioni: è il frutto dei percorsi intrapresi durante gli otto anni di vita del laboratorio autobiografico “Una storia tutta per sé”, oltre che della lunga esperienza di Alessandra Minervini nel campo dell’editing e dell’insegnamento della scrittura.

Ad accompagnare il percorso di scrittura e di lettura, ci sono le “Verità eterne”, tramandate da alcune fra le principali voci della scrittura del sé (Gabrielle Sidonie Colette, Annie Ernaux e Cesare Pavese) e i preziosi “Rifornimenti” di tre scrittrici italiane: Giulia Carcasi, Claudia Durastanti e Elena Varvello che ci accompagnano nel backstage dell’universo della narrazione.”

L’AUTRICE

Alessandra Minervini è nata e vive a Bari. Diplomata alla Scuola Holden nel 2005, da allora collabora come consulente editoriale e docente nei corsi esterni. Lavora come editor freelance, occupandosi principalmente di esordienti e scouting. Sui racconti sono apparsi su riviste tra cui Colla, Effe, Cadillac. Ha pubblicato il suo primo romanzo, “Overlove” (LiberAria, 2016), riconosciuto come tra gli esordi più interessanti. Tiene laboratori di scrittura in tutta Italia ma in particolare nella sua città. Nella primavera 2020 ha pubblicato “Bari, una guida” (Odos Edizioni). Scrive di libri e di scrittrici su riviste online e quotidiani. Il suo sito è www.alessandraminervini.info.