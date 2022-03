I testi di Adelaide Ristori rivivono nel reading dell’Artist Academy

Questa sera alle 19, la Libreria del Teatro ospiterà un reading curato dagli attori dell’Artist Academy di Bitonto, tratto dai libri della grande attrice dell'800 Adelaide Ristori.

Il Cenacolo dei Poeti ha voluto questa iniziativa anche per rendere omaggio al poeta recitante Francesco Salamina recentemente scomparso, poetattore che nella sua arte recitativa – di cui il teatro Traetta si è più volte fregiato – s’ispirava proprio alla scuola risorgimentale di Adelaide Ristori e di Gustavo Modena.

Emanuele Porzia, direttore della sede bitontina dell’Artist Academy, da ottobre 2021 a oggi non si è mai fermato: ha portato in scena storie di personaggi realmente esistiti o completamente inventati, letture dedicate a particolari ricorrenze, spettacoli su temi non canonici. Suo obiettivo principale: la regia.

Questa sera, assieme alla collega attrice Ines Froio e alla sua corsista Angelica Bellomo, darà voce ad Adelaide Ristori, attrice che ha completamente rivoluzionato il concetto di recitazione. E questo attraverso le sue parole. Dopo 200 anni dalla sua nascita, la Ristori riesce ancora a far parlare di sé e questo reading ne è la prova.

Ingresso libero secondo la normativa anti Covid vigente.

Il periodo teatrale del "Grande Attore" si riferisce al teatro italiano della seconda metà dell'Ottocento. Adelaide Ristori per prima, e poi Ernesto Rossi e Tommaso Salvini furono i tre "Grandi Attori" che identificarono quel periodo. La generazione successiva, dal 1880 in poi, sarà detta "del Mattatore" e vedrà protagonisti Ermete Novelli, Ermete Zacconi ed Eleonora Duse.

La sezione italiana dell'Unesco ha proposto per il biennio in corso di celebrare gli anniversari di Pierpaolo Pasolini, di cui ricorre il centenario, e di Adelaide Ristori nata nel 1822. I festeggiamenti nazionali per il bicentenario saranno organizzati dalla Biblioteca museo dell'Attore di Genova e dal Teatro nazionale di Genova.