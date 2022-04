Premio Traetta ai musicologi Anna Trombetta e Luca Bianchini

Il Premio Traetta (Traetta Prize), statuetta in bronzo opera dell'artista spagnolo Francisco Berdonces, verrá consegnato ai musicologi e critici musicali Anna Trombetta e Luca Bianchini in riconoscimento della loro passione nella ricerca musicologica sulle fonti primarie del repertorio musicale europeo, con importanti contributi nella ridefinizione della storiografia della musica del XVIII secolo.

Torna in Italia, dopo ben dodici anni, il Premio Traetta che ha come obiettivo quello di premiare le persone che si sono impegnate nell'ampliare la conoscenza della produzione musicale del Settecento riscoprendo una parte importante delle radici della musica europea. Il Premio prende in prestito il nome del compositore Tommaso Traetta (Bitonto 1727 - Venezia 1779) come simbolo di una schiera di compositori ingiustamente dimenticati come Antonio Sacchini, Leonardo Vinci, Pasquale Anfossi, Leonardo Leo, Nicola Vaccaj o Domenico Cimarosa.



I VINCITORI

Anna Trombetta (Torino, 1964) e Luca Bianchini (Sondrio, 1961), laureati in Musicologia all'Università degli Studi di Pavia, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, realizzano da oltre 30 anni, attività di trascrizione e revisione di opere liriche, musica sinfonica e da camera per case discografiche e importanti teatri italiani ed europei, soprattutto del periodo che va dalla prima metà del Settecento alla fine dell’Ottocento. Hanno pubblicato numerosi articoli musicologici per varie riviste quali i Quaderni Grigionitaliani, il Bollettino della Società Storica Valtellinese, la rivista Opera Magazine di Londra.

Relatori in conferenze di musicologia in Italia, Svizzera e Germania su Mozart, Johann Simon Mayr, La scuola napoletana e l’arte dei partimenti, Teresina Tua, l’antisemitismo e la musica, hanno organizzato diversi concerti, spettacoli musicali e stagioni musicali su incarico del Comune di Sondrio e della Comunità Montana di Sondrio. Trombetta è stata inoltre Direttore artistico delle Celebrazioni per Teresina Tua Quadrio che si sono tenute nel corso dell’anno 2006 nei principali centri della provincia di Sondrio e a Como.

Hanno pubblicato diversi libri tra i quali: Goethe, Mozart, Mayr Fratelli illuminati" (2001), Teresina Tua L'angelo del violino (2006), Mozart La caduta degli dei (2016), Mozart La costruzione di un genio (2019) e Mozart in Italia (2021).