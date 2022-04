Riciclo, riuso, risparmio, rispetto: parte E-ction!

Si chiama E-ction! il progetto avviato lo scorso 31 marzo in favore di alcuni alunni delle scuole secondarie di primo grado Sylos e Modugno-Rutigliano-Rogadeo, a cura della cooperativa sociale Ulixes in partenariato con I Like Puglia International, Fatti d’Arte, Sinergia, Ambito territoriale Bitonto-Palo del Colle e Sanb.

E-ction! – che sta per Ecologic action – è stato finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” indetto dalla Regione Puglia (Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale). Sarà promotore di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione dell’identità dei luoghi e delle comunità e ha come scopo primario quello di creare un’attività educativa che produca un effetto positivo sul territorio sensibilizzando i ragazzi alla lotta allo spreco.

I laboratori multidisciplinari inseriti in E-ction hanno l’obiettivo di diffondere i valori e le buone pratiche previste dall’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 Onu (Responsible consumption for a better World) e saranno condotti da esperti di comunicazione, giuristi, giornalisti, storici dell’arte, esperti di teatro e ambiente (Antonio Stornaiolo, Anna Maria Ferretti, Cataldo Zappulla, Riccardo Rossano, Chiara Cannito, Liliana Tangorra, Maria Panza, Raffaele Romita, Franco Colamorea, Mariantonia Capriglione, Gabriella Nobile) che insieme forniranno agli alunni i mezzi per valorizzare esperienze morali e rafforzare la dimensione creativo espressiva e critica, ai fini dello sviluppo integrale della persona. L’obiettivo progettuale è facilitare il cambiamento in ottica ecologista e grazie all’arte, per favorire la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.

In questo sforzo corale verranno affrontati i temi del “riciclo, riuso, risparmio, rispetto” in sinergia con i docenti e i dirigenti degli istituti scolastici bitontini ai quali il progetto è destinato e che hanno aderito alla finalizzazione delle attività.