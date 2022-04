Havana Stargate è il nome del romanzo scritto a quattro mani da Grazia Liso e Jerry Schiraldi. Entrambi bitontini, amici da sempre, si sono ritrovati durante la pandemia dopo essersi persi di vista per lungo tempo: è bastata una telefonata per riannodare il filo interrotto delle affinità elettive e tornare a scambiarsi riflessioni e suggestioni, sfociate nel progetto di scrivere un libro assieme. La storia ha preso corpo via via, popolandosi di personaggi e temi incrociati, fino ad allargarsi ad un romanzo.

«I casi strani della mia vita – racconta Grazia Liso – cominciano dal nome: all’anagrafe io sono Graziella, per un capriccio di mio padre che lo considerava un nomignolo affettuoso. Sono nata nel dicembre del 1967, l’anno di morte di Totò e di debutto dei Doors. Scrivo da sempre: racconti, poesie, alcuni pubblicati. La scrittura è sempre stata necessaria per me, direi vitale».

La spensieratezza, l’amore per la musica e la passione per i poeti inglesi Keats, Shelley e Byron, gli studi di filosofia dopo il liceo classico Sylos: tutto il mondo di Grazia s’infrange durante gli anni dell’università, con la perdita di entrambi i genitori. «Non avendo fratelli o sorelle – confessa – sono rimasta sola, il destino mi ha portato a dovermi prendere cura di me stessa. Mi sono sempre impegnata a mantenere in esercizio il cervello, mi sono dovuta allenare all’università della vita e spero di aver preso almeno il sei politico. C’è una generale diffidenza verso chi vive d’ingegno, ma io credo che si debba lottare per la libertà di pensiero e per le proprie idee».

Grazia Liso racconta poi dell’amicizia speciale con Jerry Schiraldi: «È come se fossimo fratelli. Ci incontrammo a casa di un suo compagno di classe alla fine degli anni 80, eravamo giovanissimi, io mi ero appena maturata al classico e lui studiava allo scientifico. Ci siamo subito ritrovati uniti nella creatività, riscrivevamo i testi delle canzoni e incidevamo decine e decine di musicassette con cover e anche pezzi originali. Poi la vita ci ha allontanati. Due anni fa mi è arrivata la sua telefonata ed è stato come risentirsi dopo un giorno. La pandemia ha fatto cose orribili ma ha anche operato qualche piccolo miracolo come questo. Jerry era in enorme turbamento per la perdita improvvisa di un’amica cara e qualcosa nel suo cuore l’ha spinto a volersi sincerare sulla mia salute. È stato come ritrovarsi come su una zattera spirituale in un momento di sfacelo mondiale».

«L’idea del libro – ricorda Grazia – è nata con i primi abbozzi di tre-quattro personaggi che poi si sono moltiplicati in contesti intrecciati, dando vita a molti temi profeticamente attuali».

“Havana Stargate”, pubblicato il 14 marzo scorso dopo tre settimane dall’inizio del conflitto in Ucraina, racconta della degenerazione del potere come radice del male, dell’umanità perduta ma anche della forza dell’amore che genera speranza. Racconta della Terra ormai al collasso e del viaggio nello spazio alla ricerca di un altro pianeta su cui vivere. L’Havana Stargate offrirà l’occasione di colonizzare un esopianeta abitabile, Hope, ma anche qui l’umanità sembra condannata a ripetere gli stessi tragici errori di sempre.

La gestazione del romanzo è cominciata a maggio dell’anno scorso e si è conclusa dopo sette mesi. La casa editrice a cui è stato sottoposto, PlaceBook, ha subito appoggiato il progetto e i primi mesi di quest’anno sono stati dedicati al lavoro di revisione. Un “labor limae” scrupoloso, che ha dato alla luce un romanzo di cui Grazia e Jerry si dichiarano orgogliosi.

Una storia che abbraccia temi molto attuali: la lotta contro la spietatezza dei leader decisi a cancellare la dignità dei popoli, le famiglie inclusive e policentriche, l’apertura al diverso, le risorse in via di esaurimento, i cataclismi…

La scelta del genere sci-fi (science fiction, fantascienza) ha in sé l'ardito compito di far immaginare mondi nuovi per analizzare con più lucidità il nostro, spingendo lo sguardo oltre l'orizzonte scontato delle piccole certezze quotidiane.

«Quello che abbiamo scritto – dice Jerry Schiraldi – non è un romanzo di fantascienza. L’ambientazione in un futuro prossimo è un pretesto per raccontare una grande storia popolare, non siamo scienziati e il libro potrà peccare di qualche ingenuità scientifica. Grazia mi mandò una prima bozza quasi un anno fa, che poi abbiamo stravolto in lunghissime conversazioni telefoniche e negli scambi via chat ed e-mail. Una piccola idea è diventata un mondo, è sbocciata naturalmente dando vita e anima a personaggi eroici, quasi epici, così rari nel mondo contemporaneo in cui non vedo eroi né antieroi, dove tutto è appiattito nella mediocrità».

Questo romanzo – raccontano entrambi – è stata quasi una terapia alla solitudine, con la reciproca fierezza di essere un po’ bersaglio della sorte. Anche Jerry confessa un percorso di vita ad ostacoli: due anni di ingegneria, poi la laurea in architettura, la crisi della professione, la fatica di tenersi a galla aggrappandosi al pensiero.

Dalla condivisione di un malessere profondo verso una società ingiusta a cui contrapporre la forza delle idee, nasce “Havana Stargate”. Un titolo che suona bene, concepito da Grazia e tradotto in logo da Jerry. Il loro lavoro a quattro mani non finisce qui: il volume 2 del romanzo è già in cantiere.