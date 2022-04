Di Venerdì: Michele Cristallo ricorda il mistero di Cenzina Di Cagno

Parte dopodomani “Di Venerdì”, la rassegna d’incontri organizzata dal Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto, per riscoprire il piacere della ricerca e della storia locale insieme agli autori di recenti pubblicazioni.

Ad inaugurare i cinque appuntamenti, in programma tra aprile e giugno, sarà il giornalista e saggista Michele Cristallo, autore di “Il mistero della morte di Cenzina Di Cagno”.

Interverranno il presidente del Centro Ricerche Marino Pagano e Santa Fizzarotti Selvaggi, scrittrice e psicologa psicoterapeuta.

Un viaggio indietro di un secolo per rivivere un eclatante caso di cronaca che sconvolse Bitonto all’inizio del XX secolo. Il 29 dicembre 1902 Cenzina di Cagno, graziosa, istruita, elegante 21enne appartenente ad una famiglia agiata, si tolse la vita.

Ma voci di popolo, sin da subito, fecero dubitare del suicidio, indirizzando i sospetti su suo marito Vito Modugno, ufficiale dell'esercito italiano dal passato molto discusso, per via di accuse legate alla sua condotta in Cina, durante la rivolta dei Boxer.

L’appuntamento è per venerdì 22 aprile alle 18 nella chiesa dell’Annunziata in via de Ilderis 2.

L’ingresso è libero e gratuito.