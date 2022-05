​​​​​​​“Si-AMO… al di là del Covid”, l'ultimo libro di Domenica Girasoli

“Si-AMO… al di là del Covid” è l’ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta bitontina Domenica Girasoli. Il saggio è stato pubblicato da Fides Edizioni lo scorso 15 marzo.

«È vero che l’umanità sta vivendo un tempo in cui la ricerca

e il bisogno dell’altro è diventato prioritario;

non manca una parte dell’altro corpo, manca tutto l’altro».

Manca l’altro che in noi sentiamo, oggi, come alterità, come estraneità assoluta e di cui abbiamo, ora più che mai, paura. Un altro quale potenziale portatore di morte. Ma per salvarci dal virus stiamo lentamente morendo tutti. Tutto, però, sempre ritorna come le stagioni: autunno, inverno, primavera, estate. Le piogge e il sereno. Fiori che sbocciano e fiori che muoiono tornano alla madre terra. Prevale sempre l’«eterno ritorno» quale oscura profezia, come apprendiamo da Nietzsche. Nell’intenzione di condividere esperienze, pensieri e vissuti affidati all’autrice, “Siamo” si pone come testimonianza di tracce oltre il Covid-19 ovvero come affermazione del senso della vita chiamata, da sempre, a fare i conti col suo opposto.

L’AUTRICE

Domenica Girasoli (Bitonto, 1954) ha pubblicato Il giardino dei fiori. Esperienza di psicoterapia di gruppo (1996); Piccoli risvegli. La fiaba nel processo diagnostico e psicoterapeutico (1999); Alchimia familiare, un’esperienza psicoterapeutica (2004); Manual…mente. Un’esperienza terapeutica (2010); Femminilità (2015); La luce del Buio (2018); Il poeta, la Poesia tra Eros e Thanatos, Scenari della psicoanalisi (2019), Cosa resta? (2021).

Fides Edizioni è il quarto marchio del gruppo editoriale Les Flâneurs di Alessio Rega. Nato per la pubblicazione settoriale di testi di argomento religioso, da gennaio 2021, dopo un restyling editoriale, ha dato vita alla collana di narrativa “Parole”.

Link di vendita: https://www.fidesedizioni.it/prodotto/si-amo-al-di-la-del-covid-19/