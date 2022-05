“Piccole storie di grandi donne”: oggi presentazione nel palazzo del Consiglio regionale

Il percorso promozionale del volume “Piccole storie di grandi donne tra Bari e Bitonto” (SECOP edizioni) è giunto ad una tappa importante: la prima presentazione ufficiale nella sede del Consiglio regionale della Puglia in via Gentile 52, a Bari, si terrà oggi alle 17.30.

Introdurrà Anna Vita Perrone, dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, Biblioteca Consiglio Regionale Puglia "Teca del Mediterraneo".

Dialogherà con le autrici Enrica Simonetti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Le letture saranno a cura dell’attrice Paola Martelli.

Sono invitati parenti e familiari delle donne protagoniste delle narrazioni: quaranta donne di Bari e di Bitonto che, silenziosamente o ad alta voce, hanno fatto la differenza. Quaranta donne che non possiamo dimenticare, che hanno avuto cura dell'altro e lasciato un segno nella comunità.

Un libro pensato per lettrici e lettori di ogni età: per chi conosce già i nomi e le storie di queste donne straordinarie, ma anche per giovani lettori e lettrici, ad indicare esempi concreti di libertà, caparbietà e autonomia.

Il volume, primo di una collana, è frutto di due anni di lavoro condiviso, di videocall e

ricerche laboriose. Le autrici sono sei donne, professioniste in ambiti diversi, accomunate dall’obiettivo di realizzare un volume di qualità, che traduce in narrazione la testimonianza, senza trascurare il rigore dell’indagine e della ricostruzione storica.

L’opera grafica di sette giovani illustratrici formate dalla Scuola di Illustrazione e Fumetto Grafite, fa da preziosa cornice, con immagini originali e di grande impatto visivo, cifra stilistica della casa editrice SECOP.

“Piccole storie di grandi donne” ha ricevuto il sostegno della presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, e della rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, a confermare che il recupero delle figure e delle voci femminili della nostra terra è sentito e accolto come necessario, auspicato come continuativo.

Le storie delle donne finalmente fanno storia.

“Piccole storie di grandi donne tra Bari e Bitonto”

di Barbara Buttiglione, Chiara Cannito, Lizia Dagostino, Gianna Lomangino, Carmela Minenna, Mariella Vitucci

SECOP edizioni, 2022

