“Di Venerdì”: domani si presenta il nuovo numero di Studi Bitontini

Terzo appuntamento, domani, con “Di Venerdì”, la rassegna d’incontri curata dal Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto.

Il 6 maggio verrà presentato l’ultimo numero di Studi Bitontini, la storica rivista del sodalizio. Nata nel 1969 e giunta al numero doppio 109-110, si propone quale sede privilegiata per ricerche, approfondimenti, confronti su temi, documenti, eventi, nonché problemi di tutela e gestione relativi alla storia, al paesaggio, al patrimonio tradizionale e alla cultura materiale della Puglia, con particolare riferimento al territorio di Bitonto.

Introdurrà il presidente del Centro Ricerche Marino Pagano. Interverranno alcuni degli estensori dei contributi all’interno del volume: Federico Marinelli, autore del saggio “Epigrafi medievali inedite a Bitonto”, e Francesca Sivo, con un ricordo di Claudio Leonardi, grande studioso del Medioevo.

Concluderà l’incontro Silvio Fioriello, direttore editoriale di Studi Bitontini.

L’appuntamento è per domani alle 18 nella chiesa di san Giorgio, sede del Centro Ricerche, in via Santi Medici 7.

L’ingresso è libero e gratuito.