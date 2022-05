L'Orchestra sinfonica metropolitana domani in concerto a Bitonto

Con il Concerto per violino di Pëtr Il’ič Čajkovskij si chiude il ciclo di eventi dell’Orchestra sinfonica metropolitana dedicati al grande compositore russo che ha visto l’esecuzione delle sei sinfonie.

I prossimi concerti, diretti per l’occasione dal maestro brasiliano Lavard Skou Larsen, si terranno domani, giovedì 26 maggio alle 22 nell’atrio della Cattedrale di Bitonto (ingresso libero); venerdì 27 maggio alle 20.45 nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (Info biglietti a prezzo unico ridotto di 5 euro in vendita al Nuovo Teatro Abeliano. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari e studenti di Conservatorio biglietto a 1 euro); sabato 28 maggio alle 20 nel teatro comunale Paolo Grassi a Cisternino (biglietti al prezzo unico di 3 euro, in vendita online e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè - via Ciro Menotti 8 - Cisternino. Contatti: 328 971 4139).

Sul palco, insieme all’Orchestra sinfonica metropolitana, anche la violinista 20nne Clarissa Bevilacqua, una dei solisti under 35 ospiti di questa nuova stagione dell’ico, eccellenze italiane che si sono distinte nei più prestigiosi concorsi internazionali e già collaborano con le maggiori sale da concerto.

Clarissa Bevilacqua è vincitrice dell’International Mozart Competition Salzburg 2020. È stata, inoltre, insignita del Grand Prize alla Cape Symphony International Violin Competition 2020. A 14 anni è stata la più giovane violinista scelta per esibirsi regolarmente all'Auditorium Arvedi di Cremona con la collezione Stradivari del Museo del Violino. È stata nominata Young Artist dalla Si-Yo Music Society Foundation di New York.

Il programma, oltre al Concerto per violino op.35 di Čajkovskij, prevede anche l’esecuzione del brano Sea shepherd di Massimo Parente, che rientra nel ciclo di brani denominato “Di gente e di mari - Bari, storie di millenaria accoglienza” commissionati dall’ico a compositori pugliesi, ed infine la Sinfonia n. 38 “di Praga” in Re K. 504 di Wolfgang Amadeus Mozart.