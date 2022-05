Terzo anniversario per Cultura Panoramica, domenica si festeggia in musica

Si festeggerà domenica 29 maggio alle 20 il terzo anniversario dell’associazione culturale bitontina Cultura Panoramica, tra note di clarinetto, canto e piano.

Ad aprire la programmazione e a colorare il “compleanno” sarà il celebre trio formato dal clarinettista Francesco Manfredi, con voce di Rosemary Nicassio e Domenico De Santis al pianoforte digitale.

Cultura Panoramica e i curatori sono in fibrillazione per i doppi festeggiamenti, soprattutto dopo questo periodo che ha visto l’arte e la cultura in ginocchio.

Lo spettacolo incontra la narrativa e la fiaba, scandite da canzoni della tradizione cantautorale internazionale.

Prima che tu… è paura e desiderio, quiete e agitazione, la prima emozione che pensi e il suo morboso contrario. Riconosci un sentimento, lo guardi, lo ascolti, e prima che tu... dica qualcosa, quello si trasforma.

Si evolve, cresce e decresce, poi scompare. O forse no?

La lettura e la recitazione di scritti d'autore prende forma su tappeti musicali poliedrici: le atmosfere sono multiformi, i personaggi paurosi e contorti, luminosi e antichi, ognuno è quadro di una vita diversa.

Scritti di Koltes, Erlbruch, Kane, Calvino, Benni...

Musiche di Tosca, Modugno, Nada...

Chi ama passeggiare nel centro antico di Bitonto, può passare dall’ormai consolidato info point: la Libreria del Teatro in largo Teatro 6.

Ticket: 10 euro. Posti limitati con prenotazione al numero 342 02542007

Cultura Panoramica è in strada San Pietro De Castro 21 (nei pressi della chiesa di San Francesco la scarpa).