"Quando la virtù è donna", riflessioni su due donne ispirate

L'Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, in collaborazione con il Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto, organizza l'evento culturale sul tema "Quando la virtù è donna".

Sarà l’occasione per riflessioni su due donne ispirate: Debora, Madre d’Israele, e Anna Rolli, pittrice.

Apriranno il dibattito Michele Ruggiero, priore dell’Arciconfraternita, e Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche.

Interverranno Antonella Garofalo, docente di religione cattolica, e la professoressa Carmela Minenna del Centro Ricerche.

Appuntamento domani alle 19 nella Chiesa del Purgatorio (via Giandonato Rogadeo, già dei Mercanti, 17).

L’ingresso è libero è gratuito.