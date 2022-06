La lezione della “Signora delle Orecchiette” allo Spazio Enel di Bitonto

Le orecchiette sono un pezzo di Puglia. Un pezzo di cuore. E per regalare un momento di condivisione, celebrare il matrimonio tra i pugliesi e questa prelibatezza senza tempo, lo Spazio Enel Partner di Bitonto ha deciso di aprire le proprie porte ad uno dei volti noti della cucina “made in Bari”. Parliamo di Nunzia, la celebre “Signora delle Orecchiette” di Bari vecchia, uno dei testimonial viventi e più veraci della pugliesità intesa quale brand naturale, spontaneo.



La signora Nunzia sarà presente nello Spazio Enel di via Verdi a partire dalle ore 18. La sua sarà una dimostrazione di come, con la sapiente abilità delle mani e il rispetto di una tradizione praticamente secolare, la pugliesità funga da autentico valore aggiunto agli occhi sia dei turisti che dei pugliesi stessi.



“Avevamo da tempo il desiderio – affermano dallo Spazio Enel di Bitonto – di proporre ai bitontini un evento come questo, in cui potessero rivedersi e assaporare il gusto delle cose buone e tradizionali. Siamo molto legati al territorio e ci piace l’idea di vivere lo Spazio Enel come uno spazio dedicato anche agli eventi, all’incontro con le persone, alla cultura e all’enogastronomia”.



Non è la prima volta, infatti, che lo Spazio Enel di Bitonto propone eventi di questo tipo. Già in passato era capitato, con “Lezioni di cioccolato”, di dare valore alla cultura e alla conoscenza di un alimento dallo spiccato valore nutrizionale. Ora, dal dolce al salato, spazio alle orecchiette. E un abbraccio alle proprie radici, un sorriso alla propria identità.