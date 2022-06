Meo Romeo trasforma il Museo Diocesano in Museo immaginario

L’associazione “Meo Romeo”, bottega creativa per bambini e famiglie, torna ad animare l’estate dei luoghi culturali del territorio. Dopo aver inaugurato lo scorso anno, in collaborazione con la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, la Notte nazionale dei Musei dedicata alle famiglie a ai piccoli artisti in erba, quest’anno Meo Romeo approda ai Giardini pensili del Museo Diocesano “Aurelio Marena” con le serate del Museo immaginario, per celebrare da protagonisti la ”Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura”.

L’articolo 6 della Carta recita: “I bambini hanno diritto ad avere un rapporto con l’arte e la cultura senza essere trattati da consumatori, ma come soggetti sensibili e competenti”. Per questo il 27, 28 e 29 giugno prossimi, a partire dalle 18, il Museo si aprirà ad una serie di iniziative: passeggiate e laboratori artistici che spaziano dalla rielaborazione artigianale al linguaggio audiovisuale, alla ricerca di manufatti e personaggi misteriosi tutti da reinventare. Sotto lo sguardo esperto di un team di artisti ed educatori dell’arte e del cinema, i piccoli creativi realizzeranno la mini guida di una selezione di opere custodite nel museo, reinterpretandole con la propria fantasia a godimento dei futuri visitatori di ogni età. Ospite d’eccezione il maestro Geppi De Liso, che il 29 giugno guiderà grandi e piccoli partecipanti nella festosa costruzione di un “Albero di arance” a grandezza naturale, sulle orme del grande Bruno Munari.

Ad arricchire il già variegato programma di attività, anche la rassegna cinematografica per famiglie “Film fantastici e dove trovarli”, per godere dell’intramontabile magia del cinema sotto le stelle e rivivere insieme i sogni ad occhi aperti che legano intere generazioni, come l’avventura di E.T., l’extraterrestre più famoso del cinema nato dalla fantasia di Steven Spielberg, di cui quest’anno ricorre il quarantennale dalla prima uscita in sala.

Il programma completo è consultabile attraverso la scansione del Qr code in locandina, che dà la possibilità di prenotare la propria partecipazione a laboratori e proiezioni cinematografiche entro mercoledì 22 giugno.