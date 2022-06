Festa della Musica: questa sera Bossa Nova in Galleria

Suoni e arte in simbiosi. La musica come esperienza artistica ulteriore rispetto alla visita dei luoghi della cultura, farà da sottofondo alla bellezza, riproducendo con partiture speciali una parte del patrimonio identitario della Puglia.

Sotto lo slogan Recovery Sound, nell’intento di accompagnare il rilancio del settore culturale e creativo in particolare musicale dopo il buio della pandemia, martedì 21 giugno torna la Festa della Musica; l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Siae, l’Afi, è coordinata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica e vede la media partnership della Rai.

Da sabato 18 a martedì 21 giugno, un moltiplicarsi di eventi di qualità caratterizzeranno i percorsi di visita in alcuni luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, tra slanci di professionisti nostrani e performance di musicisti da ogni dove.

«La musica come canale privilegiato di emozioni, musa ispiratrice per eccellenza dell’arte, diventa per un giorno parte integrante dei nostri luoghi della cultura. Che ben venga ogni progetto artistico di pregio, come potenziamento dell’offerta culturale per i fruitori dei servizi museali», commenta il direttore regionale Musei Puglia, Luca Mercuri.

Nella Galleria Nazionale Della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto si terrà questa sera l’evento musicale Bossa Nova in Galleria, in collaborazione con l’associazione culturale Cenacolo dei Poeti: un’esibizione di musica dal vivo a tema bossa nova, rievocando sonorità sudamericane e celebrando così l’ufficiale avvio della stagione estiva. Gli artisti che si esibiranno sono Aldo Di Caterino al flauto e Nicolò Fanelli alla chitarra, un duo che collabora da più di dieci anni portando avanti un repertorio di musica italiana con declinazioni jazzistiche, di musica classica e world music. L’esibizione si effettuerà nell’atmosfera particolarmente suggestiva del cortile della Galleria, a meno di avverse condizioni meteorologiche.

Appuntamento per questa sera, con apertura straordinaria della Galleria dalle 20.30 alle 22.30.